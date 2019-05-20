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Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:30 | Son Güncelleme

GÖZALTI SAYISI 2’YE ÇIKTI Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve Zehra Sarar’ın elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darbederek, kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda döviz alınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelisi sayısı 2'ye çıktı.

Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (3)

GÖZALTI SAYISI 2’YE ÇIKTI
Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve Zehra Sarar’ın elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darbederek, kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda döviz alınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelisi sayısı 2'ye çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Moldova uyruklu Iulia D.’nin (34) ardından olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ismi belirtilmeyen bir erkek şüpheliyi daha gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin ifadesine başlandığı belirtildi. Odunpazarı ilçesine Sümer Mahallesi’ndeki ev ve çevresindeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede ise şüphelilerin geldiği araç ve kaçış güzergahları belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (3)Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (3)Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (3)

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