Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (3)

GÖZALTI SAYISI 2’YE ÇIKTI

Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve Zehra Sarar’ın elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darbederek, kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda döviz alınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelisi sayısı 2'ye çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Moldova uyruklu Iulia D.’nin (34) ardından olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ismi belirtilmeyen bir erkek şüpheliyi daha gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin ifadesine başlandığı belirtildi. Odunpazarı ilçesine Sümer Mahallesi’ndeki ev ve çevresindeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede ise şüphelilerin geldiği araç ve kaçış güzergahları belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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