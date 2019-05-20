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Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 23:01 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU: İKİ ŞÜPHELİ BULGARİSTAN'DA YAKALANDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili Bulgaristan’da 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

BAKAN SOYLU: İKİ ŞÜPHELİ BULGARİSTAN'DA YAKALANDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili Bulgaristan’da 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Soylu, Yenikapı Avrasya Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri ile bir araya geldi. Soylu, önceki gün Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar'ın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili 2 şüphelinin Bulgaristan’da yakalandığını belirterek, "Bundan 2 gün önce Eskişehir’de bir hırsızlık yapıldı. Bir iş adamının evine 3- 4 kar maskeli hırsızın girmesiyle eşiyle beraber elleri bağlanarak kasaları soyularak ve biraz da darp edilerek hırsızlar oradan kaçtılar. Arkadaşlarımıza hemen talimat verdik. Valimiz, emniyet müdürümüz, 48 saat geçmeden. Bakınız kamera yok, şahit yok, kim oldukları belli değil. Biraz önce Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık" dedi.
İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Eskişehir'deki silahlı soygunla bağlantısı olduğu değerlendirilen biri kadın 2 Moldova uyruklu şüphelilerin dün Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan'a çıkış yaptığı tespit edildi. Bulgar makamlarıyla temas kurularak şüphelilerin yakalanması sağlanırken, Türkiye’ye iade edilmesi içinde işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin eşi Zehra Sarar’ın evinde meydana gelen silahlı soygunla ilgili olarak eski çalışanlarından Iulia D. (34) ile soygunla bağlantılı olduğu belirlenen 1 erkek şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma sürüyor.

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