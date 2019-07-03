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Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerine, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra darbedilip, kasadan ziynet eşyaları ve yüksek miktarda döviz çalınması olayına karıştıkları öne sürülen, kaçarken Bulgaristan'da yakalanan 5'i kadın, 8 Moldovalıdan 6'sı, Türkiye'ye iade edildi.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerine, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra darbedilip, kasadan ziynet eşyaları ve yüksek miktarda döviz çalınması olayına karıştıkları öne sürülen, kaçarken Bulgaristan'da yakalanan 5'i kadın, 8 Moldovalıdan 6'sı, Türkiye'ye iade edildi. Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta geçen ay giren yüzleri maskeli ve ellerinde silah bulunan kişiler, çiftin el ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp darbettikten sonra, kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak, kaçtı. Polisin yürüttüğü çalışmada, olayla bağlantılarının bulunduğu belirtilen 8 kişinin, Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptığı tespit edildi. Türkiye'nin Bulgaristan'ı uyarmasının ardından bu ülkeye hafif ticari araçla geçiş yapan 5'i kadın, 8 kişi, Bulgar polisi tarafından takibe alındı. Şüpheliler, Anna Azukova, Aleksandar Arikov, Georg Dobrioglu, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali, Nadejda Katkova, İvan Grizan ve Nadejda Pateli, Bulgaristan'ın Dobriç kentine bağlı Kardam Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçiş yapmak isterken, yakalandı. Moldovalı şüpheliler, Türkiye'nin iade talebi üzerine başkent Sofya yakınlarındaki Busmantsi Yabancılar Kapalı Tip Kampı'na konuldu. Türkiye'nin iade talebi üzerine Interpol'ün haklarında kırmızı bülten çıkardığı şüpheliler, Sofya'da bir süre tutulduktan sonra Edirne'ye 100 kilometre mesafedeki Haskova'ya bağlı Lubimets kentindeki Kapalı Tip Sığınmacı Kampı'na nakledildi. Bulgaristan Temyiz Savcılığı, Haskova Bölge Savcılığı'na sevk edilen şüpheliler için gözaltı hallerinin devam etmesi ve kapalı hücrede kalmasına yönelik kararını da Haskova Bölge Mahkemesi'ne iletti. Bulgaristan Ulusal Savcılık Dairesi'nin 40 gün boyunca gözaltında tutulması istediği şüphelilerle ilgili bu süre içinde Türkiye'den iade talebini içeren ayrıntılı belgelerin gelmesinin bekleneceği belirtildi. 6 MOLDOVALI TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ Bulgaristan'ın Haskova kentinde 19 Haziran'da Haskova Bölge Mahkemesi'ni çıkarılan şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi ve Eskişehir'in nerede olduğunu bilmediklerini ileri sürdü. Mahkemenin ardından yeniden Lubimets kentindeki Kapalı Tip Sığınmacı Kampı'na konulan şüphelilerden Anna Azukova, Aleksandar Arikov, Georg Dobrioglu, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali, Nadejda Katkova, Haskova Bölge Mahkemesi'ne başvurarak, gönüllü olarak Türkiye'ye iade edilmelerini talep etti. Mahkeme bu isteği kabul ederken, İvan Grizan ve Nadejda Pateli hakkında delil yetersizliği bulunduğunu saptayarak, Türkiye'den iadeleri için ek evrak istedi. 4'ü kadın 6 Moldovalı, bugün Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye iade edildi. Eskişehir'den gelen polis ekipleri tarafından teslim alınan şüpheliler, Edirne 1'inci Sultan Murat Hastanesi'nde sağlık kontrülünden geçirildi. Şüpheliler, daha sonra soruşturmalarının yürütüleceği Eskişehir'e götürüldü.

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