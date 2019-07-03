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Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 22:53 | Son Güncelleme

SARAR ŞÜPHELİLERİ ESKİŞEHİR’DE GETİRİLDİ Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinin soyulmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen 4’ü kadın 6 şüpheli Eskişehir’e getirildi.

Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2)

SARAR ŞÜPHELİLERİ ESKİŞEHİR’DE GETİRİLDİ
Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinin soyulmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen 4’ü kadın 6 şüpheli Eskişehir’e getirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen ve soruşturma da tutuklanan hizmetçi Lulia Dragusan’ın sevgilisinin de aralarında bulunduğu Aleksandar Arikov, George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova tanınmamak için yüzlerini elleriyle kapattı. Sağlık kontrolünün ardından polis araçlarına bindirilen 6 şüpheli ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)-

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Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2)Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2)Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2)Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2)

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