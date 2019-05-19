Sarar çiftine dehşeti yaşatan silahlı gaspçılar her yerde aranıyor

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, evlerine girdikleri Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı silahla tehdit edip, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra, ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizlerini gasbeden maskeli 3 kişi, her yerde aranıyor. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili savcı görevlendirirken, yabancı uyruklu olduğu sanılan soyguncuların yakalanması için tüm güvenlik ve MOBESE kameraları incelemeye alındı.

Dün gece, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ın evinin olduğu, aynı zamanda fabrika satış mağazasının da yer aldığı tel örgülü bölgeye, siyah maske takan silahlı 3 kişi girdi. Konuta giren maskeli kişiler, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı silahla tehdit edip, ellerini ve ayaklarını bağladı. Darbettikleri Sarar çiftine evdeki kasayı açtıran maskeli 3 kişi, ziynet eşyaları ile yüksek miktarda olduğu belirtilen dövizleri aldıktan sonra, kaçtı.

İhbar üzerine Sarar çiftinin konutuna giden polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı, evde parmak izi çalışması yaptı.

Cemalettin Sarar, ilk verdiği ifadesinde 3 şüphelinin siyah maske takarak eve girdiğini ve silahla tehdit ederek, bağladığını söyledi. Bir süre darbedildiklerini kaydeden Sarar, kasasındaki ziynet eşyaları ve dövizinin çalındığını, şüphelilerin Bulgarca ya da ona benzer bir dille konuştuklarını anlattı.

SİYAH MASKELİ VE SIRT ÇANTALI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, siyah maske taktığı belirtilen, sırt çantalı 3 soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Kent giriş çıkışları kontrol altına alınırken, şüpheli görülen araçlar arandı. Eskişehir'den çıkmış olabilecekleri de değerlendirilen yabancı uyruklu olduğu sanılan 3 soygunun yakalanması için Kütahya, Ankara ve Bursa Emniyet Müdürlüklerine de bilgi verildi. Ayrıca kent genelinde MOBESE ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili bir savcı görevlendirdi.