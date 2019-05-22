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Sarar çiftine yönelik soygunda, 4 günde 10 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın villasında elleri ve ayakları bağlanarak, kasalarından ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizin çalınmasına yönelik 4 günde, aralarında eski hizmetlileri Moldovalı Lulia Dragusan'nın (34) da bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Sarar çiftine yönelik soygunda, 4 günde 10 kişi yakalandı

Müslim SARIYAR- Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın villasında elleri ve ayakları bağlanarak, kasalarından ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizin çalınmasına yönelik 4 günde, aralarında eski hizmetlileri Moldovalı Lulia Dragusan'nın (34) da bulunduğu 10 kişi yakalandı. Çoğu Moldova uyruklu olan şüphelilerin, profesyonel çete olduğu ve arkalarında iz bırakmamak için büyük çaba sarf ettiği tespit edildi.
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta, cumartesi gecesi, yüzleri maskeli ve elleri silahlı 3 kişi girdi. Şüpheliler, Sarar çiftini ellerini ve ayaklarını bağlayıp, darbettikten sonra kasanın anahtarını buldu. Kasa içindeki ziynet eşyalarını ve yüksek miktardaki dövizi sırt çantalarına dolduran şüpheliler, villadan kaçtı. Olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra kurtularak, polisi arayan Sarar çifti, silah zoruyla rehin alınıp, soyulduklarını söyledi. Olayın hemen ardından Vali Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, iş insanı Cemalettin Sarar'ın konutuna giderek, olayla ilgili bilgi aldı.
EMNİYET, ÖZEL EKİP KURDU
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı görevlendirirken, emniyet bünyesinde de olayın çözülmesi ve şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Evde yapılan parmak izi çalışmasının ardından villa çalışanlarının ifadesine başvuruldu. Çalıştığı dönemde akşam saatlerine kadar evde olan, gece ise kendi evine gittiği öğrenilen Moldovalı hizmetçi Lulia Dragusan'nın Yalova'da olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla olayın ilk şüphelisi olduğu tespit edilen Lulia Dragusan, 15 saat sonra gözaltına alınarak, Eskişehir’e getirildi. Dragusan'ın ifadesi ve bağlantılı olduğu kişilere yönelik yapılan çalışmalarda ise villa çalışanlarından Ali Y. (32) ismine ulaşıldı. Ali Y., Eskişehir polisi tarafından gözaltına alındı.
PROFESYONEL EKİP
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili olarak fabrika, konut ve apart otellerin bulunduğu Sümer Mahallesi'ndeki tüm güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Ayrıca şehir giriş- çıkışında bulunan MOBESE kameraları da geçmişe dönük incelemeye alındı. Şüphelilerin kameralara yansımamak için büyük çaba sarf ettikleri, çalınan ziynet eşyalarının taşınması için hafif ticari araç ve motosiklet gibi farklı araçlar kullandıkları ve çete oldukları tespit edildi.
ROMANYA SINIRINDA BÜYÜK OPERASYON
Soygunla bağlantısı olduğu ve Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlenen 8 şüpheli, Bulgaristan polisine verilen bilgilerle Romanya sınırında yakalandı. Hafif ticari araçta, 4'ü kadın 8 şüphelinin yer aldığı tespit edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bulgaristan İçişleri Bakanı ile telefonda görüşmesinin ardından 4'ü kadın 8 kişi, gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin Moldova uyruklu Alexander A., Adelina A., Tatina C., Anna D., İvan G., Gheorgh D., Nadeja C. ve Nadejda P. olduğu belirlendi. Şüpheliler, gözaltı işleminin ardından Türkiye'nin iade talebi nedeniyle Sofya'da cezaevine konuldu.
Şüphelilerin Türkiye'ye iade işlemleri sürerken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olan Moldovalı hizmetçi Lulia Dragusan ile Ali Y.'nin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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Sarar çiftine yönelik soygunda, 4 günde 10 kişi yakalandıSarar çiftine yönelik soygunda, 4 günde 10 kişi yakalandıSarar çiftine yönelik soygunda, 4 günde 10 kişi yakalandıSarar çiftine yönelik soygunda, 4 günde 10 kişi yakalandı

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