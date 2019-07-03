Sarar çiftini gasp eden zanlılar Eskişehir’de

Eskişehirli iş insanı Cemalettin Sarar ve eşini darp ederek evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan sınırında gözaltına alınan 6 şüpheli, Eskişehir’deki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı Eskişehir’deki evlerinde darp ederek, evdeki çelik kasayı soyan 6 kişi Bulgaristan’da gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan’da yakalanan 4’ü kadın 6 şüphelinin, Türkiye’ye iade işlemleri tamamlandı.

’47 gün sonra zanlılar tekrar Eskişehir’de’

Lubimets (Habibçeova) kentinde tutuklu bulunan zanlılar, Bulgar polisince Kapıkule Sınır Kapısı’nda Edirne ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karayolu ile Eskişehir’e gönderildi. Akşam saat 22.00’da Eskişehir’e gelen şüpheliler Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılacak sorgulamaların akabinde şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.