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Sarar çiftinin evindeki soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulunun açıklamasından: - "Saldırganların yakalanması konusunda emniyet güçlerimiz her türlü çabayı gösteriyor ve gelişmeleri de bizimle sürekli paylaşıyorlar"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin silahla rehin alınarak evdeki kasalarının soyulmasıyla ilgili, şirketten açıklama yapıldı.

Şirketin yönetim kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs gecesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın, Eskişehir'deki konutlarında planlı olduğuna yönelik bulgular taşıyan saldırıya uğradıkları anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırganların yakalanması konusunda emniyet güçlerimiz her türlü çabayı gösteriyor ve gelişmeleri de bizimle sürekli paylaşıyorlar. Bu süreçte başta Sayın Valimiz Özdemir Çakacak ve Eskişehir İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç olmak üzere bütün emniyet teşkilatına olay anından beri gösterdikleri ilgi ve üstün çaba için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.

Bu hain saldırı sonrası medya mensuplarına, ailemize gösterdikleri ilgi ve anlayış için de teşekkür ederiz."

Açıklamada, medyaya yansıyan haberleri takiben, dünya ve Türkiye'nin her yerinden geçmiş olsun dileklerini paylaşanlara teşekkür edildi.

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açıklama Cemalettin Sarar Eskişehir Sarar soygun

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