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Sarar çiftinin evindeki soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:28 | Son Güncelleme

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin Eskişehir'deki evlerinde silahla rehin alınmaları ve soyguna ilişkin aranan 3 şüpheliden biri yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'deki evlerinde silahla rehin aldıkları iddia edilen 3 şüpheliden biri Yalova'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki konutlarına gelen silahlı 3 şüpheli tarafından rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinden oluşturulan özel ekip, kent genelinin yanı sıra çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kadın zanlının, Yalova'da yakalanarak Eskişehir'e getirildiği öğrenildi.

Ekip, elde edilen deliller doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Cemalettin Sarar Eskişehir gözaltı Sarar soygun

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