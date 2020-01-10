Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin dava

Sanık Dragusan, olay gecesi İstanbul'da arkadaşının evinde kaldığını ve Eskişehir'e hiç gelmediğini ileri sürerek, "Ben orada 2017'de çalıştım. 2 aylık bir çalışma sürem oldu. 9 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Eskişehir'de işi bıraktıktan sonra direk Moldova'ya döndüm. 1 ay kaldım, tekrar İstanbul'a döndüm ve eski çalıştığım tekstil fabrikasında işe başladım. Benim 18 Mayıs'ta görüldüğüme dair ifadeler var ama ben o gün İstanbul'da çalışıyordum. Çalıştığım iş yerinde bir sürü kamera var. Bunlar da incelenebilir." diye konuştu.

Sanıklardan Alexandr Aricov da suçlamaları reddederek, "O gece ben de İstanbul'daydım. Lulia Dragusan benim eski eşim. Ayrıldık fakat görüşmeye devam ediyoruz. Olayın yaşandığı gece Lulia ile ortak arkadaşımızın evinde uyumuştum. Suçsuzum." ifadelerini kullandı.

- "10 milyon liradan fazla zararım var"

Şikayetçi Cemalettin Sarar ise olay gecesi önce şaka yapıldığını zannettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Benden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro para istediler. Ben de 'evde para yok' dedim. Konuşmalarından yabancı olduklarını anladım. Para isteyen kişi beni üst kata çıkarıp yatak odasında bağladı. Daha sonra aşağıda eşimi darp etmişler. Ben eşime de zaten direnmemesini, ne istiyorlarsa alıp bir an önce gitmelerini istediğimi söyledim. Bir süre sonra eşimi de yanıma getirip ikimizi birbirimize bağladılar. Ziynet eşyalarımızı çalmışlar. 10 milyon liradan fazla zararım var. Şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mart'a erteledi.