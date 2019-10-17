Sarar çiftinin evindeki soygunla ilgili sanıklara hapis istemi

ESKİŞEHİR (AA) - Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı darbedip evlerindeki kasayı soydukları iddia edilen ikisi tutuklu, 4'ü firari 6 sanık, 47'şer yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Merkez Odunpazarı ilçesinde Sarar çiftine ait evdeki soygunla ilgili savcılıkça hazırlanan iddianame, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, kar maskeli ve siyah giysili sanıkların, fabrikaların da bulunduğu bölgeye tel örgüleri demir makasıyla keserek girdikleri, evin anahtarının üzerinde olan kapısını açıp salonda oturan Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ı koli bandı ve plastik kelepçeyle bağladığı belirtildi.

Soyguncuların, bir milyon avro ve bir milyon dolar isteğini çiftin reddetmesi üzerine Cemalettin Sarar'ın cebindeki 2 bin 600 lirayı gasbedip evdeki kasanın anahtarını istedikleri kaydedilen iddianamede, çiftin anahtarın yerini söylemediği ifade edildi.

Çifti darbeden sanıkların, evdeki anahtarı bularak kasadan 10 bin avro, 10 bin dolar, 60 Cumhuriyet altını, Hint takı seti, 6 beşibiryerde, zümrüt taşlı gerdanlık, beyaz pırlantalı gerdanlık, pırlanta taşlı kolye, Trabzon seti, 4 karatlık yüzük, iki karat küpe, pırlanta bilezik, çok sayıda küçük altın, zümrüt küpe, kolye setleri ve altın bilezikleri sırt çantalarına doldurduktan sonra bahçeye girdikleri yerden çıkıp kaçtıkları belirtilen iddianamede, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin detaylarına da yer verildi.