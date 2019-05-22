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Sarar soygunu 2 zanlısı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir’deki evlerinde darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alanın Moldova uyruklu hizmetçi ve bir şüpheli adliyeye sevk edildi.Sarar çiftinin geçtiğimiz günlerde Sümer Mahallesindeki evlerinde rehin alınıp darp edilmesi olayı sonrası yakalanarak gözaltına alınan eski Moldovalı hizmetçi Lulia D.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir’deki evlerinde darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alanın Moldova uyruklu hizmetçi ve bir şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sarar çiftinin geçtiğimiz günlerde Sümer Mahallesindeki evlerinde rehin alınıp darp edilmesi olayı sonrası yakalanarak gözaltına alınan eski Moldovalı hizmetçi Lulia D. ve Ali Y., İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şahıslar, ilk ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Şüpheli iki kişinin sorgusu devam ediyor.

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