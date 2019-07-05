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Sarar soygunun zanlısı Aleksandar A. cezaevine götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 18:40 | Son Güncelleme

İş insanı Cemalettin Sarar ve eşini darp ederek evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Aleksandar A.

Sarar soygunun zanlısı Aleksandar A. cezaevine götürüldü

İş insanı Cemalettin Sarar ve eşini darp ederek evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Aleksandar A. kelepçeli olarak adliyeden çıkarılarak cezaevine götürüldü.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı Eskişehir’deki evlerinde darp ederek, evdeki çelik kasayı soydukları iddiasıyla yakalanan Aleksandar A., George D., Anna A., Adelina A., Tatyana T. ve Nadejda K. Bulgaristan’dan Türkiye’ye iadelerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Moldova uyruklu Anna A., Adelina A., Tatyana T. ve Nadejda K. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

’Şüpheli mahkeme salonunda baygınlık geçirdi’
Olayla ilgili daha önce tutuklanan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan’ın sevgilisi olduğu belirtilen Aleksandar A. ve George D. ise, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İki şüpheli de mahkemedeki savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Moldovalı Aleksandar A., sevgilisi olan hizmetçi Iulia Dragusan ile Sarar çiftinin yanından ayrıktan sonra bir daha Eskişehir’e gelmediğini iddia etti ve hırsızlık olayına karışmadığını belirtti. Ardından Sulh Ceza Hakimliği, Sarar çiftinin soyulmasına ilişkin soruşturmada Moldovalı Aleksandar A.’nın tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, diğer şüpheli George D.’nin ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Şüpheli George D. yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrenince kısa süreli baygınlık geçirdi.

Tutuklanan Moldovalı Aleksandar A., elleri önden kelepçeli şekilde polis ekipleri nezaretinde adliyeden çıkarılarak Eskişehir Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.
Öte yandan soruşturma devam ediyor.

Sarar soygunun zanlısı Aleksandar A. cezaevine götürüldü

Sarar soygunun zanlısı Aleksandar A. cezaevine götürüldü

Sarar soygunun zanlısı Aleksandar A. cezaevine götürüldü

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