HABER

Sarar soygununda sıcak gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

Eskişehirli iş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı darp ederek evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan sınırında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri Eskişehir’de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sarar soygununda sıcak gelişme

Eskişehirli iş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı darp ederek evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan sınırında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri Eskişehir’de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca 47 gün sonra Türkiye’ye iadesi yapılan şüpheli konumundaki 4 kadın ise serbest bırakıldı.
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı Eskişehir’deki evlerinde darp ederek, evdeki çelik kasayı soydukları iddia edilen Aleksandar A., George D., Anna A., Adelina A., Tatyana T. ve Nadejda K. Bulgaristan’da gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan’da yakalanan 4’ü kadın 6 şüpheli 2 gün önce Türkiye’ye iade edilmişti.

‘Şüpheliler 49 gün sonra hakim karşısına çıktı’
18 Mayıs tarihinde yaşanan olay sonrası, 47 gün sonra iadesi yapılan şahıslar, Çarşamba günü Kapıkule Sınır Kapısından teslim alındı. Aynı günün akşamı saat 22.00’da polis ekipleri nezaretinde şüpheliler Eskişehir’e ulaştırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçen şahıslar, daha sonra sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada sorguları tamamlanan şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde bugün sabah saat 10.30 sıralarında adliye sevk edildi. Burada savcılıktan ifadeleri alınan 4’ü kadın 6 şüpheliden Anna A., Adelina A., Tatyana T.ve Nadejda K. serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheliden mahkemeye sevk edilen George D. adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkma yasağı ile serbest bırakılırken, hırsızlık olayına karışan ve tutuklanan hizmetçi Lulia D.’nin sevgilisi Aleksandar A. ise tutuklandı.

Sarar soygununda sıcak gelişme

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Jandarmadan mevsimlik işçilere şefkat eliJandarmadan mevsimlik işçilere şefkat eli
Elazığ’da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildiElazığ’da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.