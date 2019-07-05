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Sarar'ın evini soyan 6 Moldovalı, adliyeye sevk edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 19:46 | Son Güncelleme

KADIN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI Eskişehir'de Sarar şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ı, elleri ve ayaklarını bağlayıp kasadaki ziynet eşyaları ve yüksek miktardaki dövizi çalıp kaçtıktan sonra Bulgaristan’da yakalanıp iade edilen Moldova uyruklu Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

KADIN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Eskişehir'de Sarar şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ı, elleri ve ayaklarını bağlayıp kasadaki ziynet eşyaları ve yüksek miktardaki dövizi çalıp kaçtıktan sonra Bulgaristan’da yakalanıp iade edilen Moldova uyruklu Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

YURT DIŞI YASAĞIINI DUYUNCA BAYILDI

Olayla ilgili daha önce tutuklanan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan’ın sevgilisi olduğu belirtilen Aleksandar Arikov ve George Dobrioglu ise ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İki şüpheli de mahkemedeki savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Moldovalı Aleksandar Arikov, sevgilisi olan hizmetçi Iulia Dragusan ile Sarar çiftinin yanından ayrıktan sonra bir daha Eskişehir’e gelmediğini öne sürdü ve hırsızlık olayına karışmadığını söyledi. Sulh Ceza Hakimliği, Sarar çiftinin soyulmasına ilişkin soruşturmada Moldovalı Aleksandar Arikov’un tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, diğer şüpheli George Dobrioglu’nun ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Şüpheli George Dobrioglu yurt dışına çıkış yasağo konduğunu öğrenince kısa süreli baygınlık geçirdi.

Tutuklanan Moldovalı Aleksandar Arikov, elleri önden kelepçeli olarak adliyeden çıkarılarak Eskişehir Kapalı cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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