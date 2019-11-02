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Saray Belediye Başkanlığı'na görevlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:36 | Son Güncelleme

VAN'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın gözaltına alınmasının ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

VAN, (DHA)- VAN'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın gözaltına alınmasının ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, Van Valiliği'nden Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın'ın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği açıklandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Saray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/495 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği, ayrıca adı geçenin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma kapsamında 01.11.2019 tarihinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Saray Belediye Başkanı Caziye Duman hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Saray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

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