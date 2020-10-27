Saray ilçesinde terör örgütüne darbe

Van’ın Saray ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Saray ilçesi Turanköy Mahallesi kırsalında 26 Ekim 2020 tarihinde operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet PK makineli tüfek, 3 bin 800 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 bin 800 adet PK makineli tüfeği fişeği, bin 197 adet AK-74 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 840 adet M16 piyade tüfeği fişeği, 327 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 40 adet el bombası, 15 adet antitank roketatar mühimmatı, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

