Saray kaynakları: Kraliçe Elizabeth ölünceye kadar tahtta kalacak

Kraliçe Elizabeth’in 70 yıldır hüküm süren ilk İngiliz hükümdarı olarak tarihe geçişi için 2022 Haziran ayında ses getirecek kutlamalar planlanıyor.

Kraliyet yorumcuları, bir süredir, Kraliçe'nin gelecek yıl kenara çekilip 71 yaşındaki oğlu Prens Charles'a hükümdarlığı devredeceği spekülasyonları yapıyordu. Ancak şimdi kaynaklar, bu iddiaya karşı çıkarak, “Kraliçe genç bir kadınken ölümüne kadar hizmet etmeye söz verdi ve şimdi de planladığı şey bu” yorumunu yaptı.

Saraya yakın isimler, Kraliçe’nin önümüzdeki yıl Platin Jübile kutlamaları planlarıyla çok ilgileneceğini ve 95. doğum gününü fazla gösterişli kutlamayabileceğini söyledi.

Kaynaklara göre 94 yaşındaki Kraliçe için ‘tahttan çekilme’, huzurunda asla söylenmemesi gereken kirli bir söz. Kraliçe, ölümüne kadar tahtta hizmet etmeyi planlıyor.

Kraliçe Elizabeth , ‘yaşarken asla taht tan inmeyecek, çünkü halkını ya da görevini bırakmak onun DNA’sında yok!’ Bu iddia, Vanity Fair’de Katie Nicholl’e konuşan saraya yakın kaynaklarından geldi.

Daily Mail’in haberine göre organizatörler, kutlamaların geleneksel gösteriler ile son teknoloji özelliği barındıran sanatsal gösterilerin birleşimi olacağını söyledi.

Organizatörlere göre, 2-5 Haziran 2022’de dört gün sürecek bir dizi etkinlik, Kraliçe'nin saltanatını ve 1952'de tahta çıkmasından bu yana İngiltere ve dünya üzerindeki etkisini yansıtacak nitelikte olacak.

94 yaşındaki Kraliçe, hali hazırda İngiliz tarihinin en uzun yaşayan monarşi lideri konumunda. Büyük büyükannesi Kraliçe Victoria’nın uzun dönem tahtta kalma rekorunu, Kraliçe Elizabeth beş yıl önce geçti.

6 Şubat 1952’de tahta çıkan Elizabeth, babası 6. George’un ani ölümünden sonra kraliçe unvanı aldığında daha 25 yaşındaydı. Taç giyme töreni 2 Haziran 1953’te yapıldı.

En uzun süre tahtta kalan kraliçe unvanlı II. Elizabeth için bazı saray kaynakları, İngiliz medyasında “Majesteleri yaşını önemsiyor ve zamanı geldiğinde tacın kusursuz bir şekilde el değiştirdiğinden emin olmak istiyor” diyerek, Kraliçe’nin 95 yaşına geldiğinde tacını oğlu Prens Charles’a devredeceğini iddia etmişti.

