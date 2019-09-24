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Saray Koleksiyonları Müzesi vatandaşların ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

İlk endüstriyel ve sanayi araçlarına ev sahipliği yapması bakımından özel bir mekan olan Saray Koleksiyonları Müzesi, günümüzde kullandığımız elektrikli araçların ilk örneklerinin görüldüğü zengin bir koleksiyona sahip.

Saray Koleksiyonları Müzesi vatandaşların ilgi odağı oldu

İlk endüstriyel ve sanayi araçlarına ev sahipliği yapması bakımından özel bir mekan olan Saray Koleksiyonları Müzesi, günümüzde kullandığımız elektrikli araçların ilk örneklerinin görüldüğü zengin bir koleksiyona sahip. Sultan II. Abdülhamid Han’ın Cuma Selamlığı dönüşünde kullandığı özel yapım fayton da müzede yerini alırken, halen çalışır vaziyette olan 150 yıllık tulumba görenleri kendisine hayran bıraktı.

Saray Koleksiyonları Müzesi’nde sergilenen objeler, günlük hayatın vazgeçilmezi olan araçların 200 yıllık değişimini anlatan örneklerle ziyaretçilerin karşına çıkıyor. Telefon santralı, panorama makinesı, kağıt imha makinesi gibi ilginç objeler arasında en çok dikkat çeken araçlardan biri de itfaiye tulumbası. 1870 yılına ait olduğu tahmin edilen tulumbanın Osmanlı’nın 32. padişahı Sultan Abdülaziz döneminde Dolmabahçe Sarayı’nda çıkabilecek yangına müdahale edilebilmesi için satın alındığı düşünülüyor. Teknik donanımı ve estetik görünümüyle Saray’a özel sipariş olduğu anlaşılan tulumba, aradan geçen süreye rağmen işler vaziyette olmasıyla da hayranlık uyandırıyor. Dolmabahçe Sarayı’nda dikkat çeken bir başka endüstriyel araçlardan biri de telefon santrali. 1880 yılında Yıldız Sarayı’na telefon alan II. Abdülhamid Han aynı zamanda 1881 yılında İstanbul’a ilk telefon hattını çektirerek teknolojik gelişmeleri yakından takip etmiştir.

Saray Koleksiyonları Müzesi hakkında bilgi veren Güller Karahüseyin,’’ Burası Saray Koleksiyonları Müzesi’nin depo bölümü. Burada objeleri muhafaza ediyoruz. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Ihlamur ve Maslak Kasrı’larında sergilenemeyen objelerin hepsini burada muhafaza ediyoruz. 60 bin objemiz var. Bir sandalyeden altın kaplama yemek takımına kadar eserlerimizi ideal koşullarda muhafaza ediyoruz. Burası Türkiye’nin hatta dünyanın ilk ve tek ziyaret edilebilir deposu. Yurt dışından gelen misafirlerimiz bile burayı geldiklerinde hayranlıklarını gizleyemiyorlar. Vatandaşlarımız istedikleri zaman gelip burayı ziyaret edebilirler’’ ifadelerini kullandı.
Saray Koleksiyonları Müzesi’nin envanterine yeni dahil edilen Sultan II. Abdülhamit’in Cuma Selamlığı dönüşünde kullandığı özel yapım faytonunda vatandaşlar tarafından görülebileceğini belirten Karahüseyin,’’ Arkamızda gördüğümüz fayton Yıldız Sarayı envanterinden müzemize yeni geldi. Burada sergilemeye başladık. Osmanlı Devleti’nde Cuma selamlığı önemli bir yer tutuyor. Padişahlar Cuma namazından sonra halkla buluşarak taleplerini dinlemekteydi. Bu gelenek II. Abdülhamit döneminde ilerliyor. Devlet erkanıyla birlikte gerçekleştiriyorlar. Sultan Abdülhamit, cuma namazı dönüşünde ise iki atın çektiği bu faytonu kullanırdı. Fransız yapımı bir faytondur. Önemli bir özelliği var. Eğer atlar kontrolden çıkarsa koşum takımıyla atlar ayrılarak faytonun devrilmesi engellenmiş oluyor’’ şeklinde konuştu.

Saray Koleksiyonları Müzesi vatandaşların ilgi odağı oldu

Saray Koleksiyonları Müzesi vatandaşların ilgi odağı oldu

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