Saray Koleksiyonları Müzesi vatandaşların ilgi odağı oldu

İlk endüstriyel ve sanayi araçlarına ev sahipliği yapması bakımından özel bir mekan olan Saray Koleksiyonları Müzesi, günümüzde kullandığımız elektrikli araçların ilk örneklerinin görüldüğü zengin bir koleksiyona sahip. Sultan II. Abdülhamid Han’ın Cuma Selamlığı dönüşünde kullandığı özel yapım fayton da müzede yerini alırken, halen çalışır vaziyette olan 150 yıllık tulumba görenleri kendisine hayran bıraktı.

Saray Koleksiyonları Müzesi’nde sergilenen objeler, günlük hayatın vazgeçilmezi olan araçların 200 yıllık değişimini anlatan örneklerle ziyaretçilerin karşına çıkıyor. Telefon santralı, panorama makinesı, kağıt imha makinesi gibi ilginç objeler arasında en çok dikkat çeken araçlardan biri de itfaiye tulumbası. 1870 yılına ait olduğu tahmin edilen tulumbanın Osmanlı’nın 32. padişahı Sultan Abdülaziz döneminde Dolmabahçe Sarayı’nda çıkabilecek yangına müdahale edilebilmesi için satın alındığı düşünülüyor. Teknik donanımı ve estetik görünümüyle Saray’a özel sipariş olduğu anlaşılan tulumba, aradan geçen süreye rağmen işler vaziyette olmasıyla da hayranlık uyandırıyor. Dolmabahçe Sarayı’nda dikkat çeken bir başka endüstriyel araçlardan biri de telefon santrali. 1880 yılında Yıldız Sarayı’na telefon alan II. Abdülhamid Han aynı zamanda 1881 yılında İstanbul’a ilk telefon hattını çektirerek teknolojik gelişmeleri yakından takip etmiştir.