HABER

Saraya resmi törenle metres alan Tayland Kralının annesi: “Oğlum biraz zamparadır”

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

Tayland Kral Maha Vajiralangkorn, geçen Pazar günü dördüncü evliliğinin 3.ayında eşi Kraliçe Suthida’ın da hazır bulunduğu bir törenle 67.

Tayland Kral Maha Vajiralangkorn, geçen Pazar günü dördüncü evliliğinin 3.ayında eşi Kraliçe Suthida’ın da hazır bulunduğu bir törenle 67. yaş günü kutlamasında eski bir hemşireyi resmi metresi olarak ilan etti. Daha önce 3 kere evlenen Tayland’ın eksantrik Kralı Maha Vajiralangkornm ilk evliliğinden önceki metresinden de 4 oğlu bir kızı vardı.
Kral Vajiralangkorn, uzun süre sevgilisi olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi’yi önünde sürünerek yatar vaziyette dini bir törenle yüzüne su atıp kutsadı ve resmen metresi olduğunu ilan etti.
Tayland Kralı, ülkenin modern tarihinde ilk defa eski özel koruması olan eski hemşire Sineenat “Kraliyet asil metres” unvanını verdi. Kral Vajiralongkorn, televizyondan canlı yayınlanan resmi metres atama töreninde, metresinin yüzünü kutsal suyla yıkarken yeni karısı Kraliçe Suthida hiçbir tepki göstermedi. Kral Vajiralongkorn 4 karısı eski hostes Suthida Tidjai’yı da 2014 yılında özel koruma komutan yardımcısı yapmış 2016 yılında da tüm general rütbesi vermişti. Tayland’ın 1932’de mutlak krallıktan çıkmasından sonraki ilk uygulama olduğu kaydedildi.
Kral Vajiralongkorn’ın resmi metresi olarak ilan ettiği Sineenat, ülkenin en yüksek 4 dört ödülünü almıştı. Koi olarak da bilinen Sineenat’a Kral tarafından tümgeneral rütbesi de verilmişti. Kral, bütün bu unvanları ve rütbeleri metresi Sineenat’a, 4. evliliğini yaptığı 41 yaşındaki eski hostes Suthida evliliğinin üzerinden 3 ay bile geçmeden verdi.
Unvanı Kral Rama 10 olan Vajiralongkorn babası Kral Bhumibol Adulyadej’in Ekim 2016’da 70 yaşındayken ölmesi üzerine ertesi gün Budist ve Brahman dini töreniyle tahta geçti.
Daha önce 3 kere evlenen Tayland Kralı Vajiralongkorn’ın evlilikleri kadınlara olan düşkünlüğü sebebiyle bitmişti. Kral Vajiralongkorn’ın annesi Kraliçe Sirikit oğlunu ‘zampara’ olarak nitelemişti.
Sirikit, 1982’e ABD’ye yaptığı bir ziyarette, “Oğlum veliaht prens biraz Don Juan’dır. İyi bir öğrencidir, iyi bir çocuktur fakat kadınlar onu ilginç buluyor o da kadınları daha çok ilginç buluyor” dedi.
Kral Vajiralongkorn ilk evliliğini 1977’de kuzeni Princess Soamsawali Kitiyakara ile yaptı. Bu evliliklerinden kızları Bajrakitiyabha doğdu. Fakat evlilikleri kısa sürdü. O zaman veliaht Pres olan Maha Vajiralongkorn metresi film yıldızı Yuvadhida Polpraserth’den 4 oğlu ve bir kızı vardı. Hepsi birlikte yaşadı. Kralın karısı Prenses Soamsawali Kitiyakara prensten ayrılmak istemedi.
Maha Vajiralongkorn 1993’de karısı Prenses Soamsawali Kitiyakara’yı mahkeme kararıyla boşadı.
Maha Vajiralongkorn ertesi yıl Yuvadhida ile evlendi. Ancak Yuvadhida kocasından kaçarak İngiltereye gitti.
Kral Maha Vajiralongkorn 3. evliliğini 2001 yılında, 1992’den beri hizmetinde bulunan eski bir garson olan Srirasmi Suwadee ile yaptı. Bu evlilik 2005’da bir oğlu olana kadar gizlendi.
Çift The Foo Foo adını verdikleri bir köpek aldı ve hiçbir köpek severin olamayacağı kadar bu köpeğe bağlandılar. Kral Maha Vajiralongkorn Kraliyet Hava Kuvvetlerinde onu Mareşal yapıp ona özel üniforma giydirdi. 2007 yılında Foo Foo ABD Büyük elçis Ralph Boyce i tarafından özel misafir olarak kabul edildi. Foo Foo 2015 yılında öldüğü zaman, yakılmadan önce Kral Maha, ona Budist geleneğine göre 4 gün süren büyük bir cenaze töreni düzenledi. Kral 3. Eşinden, 4 milyon 500 bin paundluk bir anlaşmayla boşadıktan sonra onu bilinmeyen bir yere sürgünü gönderdi.

PARTNERÇırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?Çırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?
Sanat camiasında Temmuz ayı hareketli geçtiSanat camiasında Temmuz ayı hareketli geçti
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’a sürpriz doğum günüUsta oyuncu Erdal Özyağcılar’a sürpriz doğum günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Hadise'nin en sevdiği yönünü açıkladı

Hadise'nin en sevdiği yönünü açıkladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Barış Manço'nun 'Mine Abla'sı huzurlarınızda

Barış Manço'nun 'Mine Abla'sı huzurlarınızda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.