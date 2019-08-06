Saraya resmi törenle metres alan Tayland Kralının annesi: “Oğlum biraz zamparadır”

Tayland Kral Maha Vajiralangkorn, geçen Pazar günü dördüncü evliliğinin 3.ayında eşi Kraliçe Suthida’ın da hazır bulunduğu bir törenle 67. yaş günü kutlamasında eski bir hemşireyi resmi metresi olarak ilan etti. Daha önce 3 kere evlenen Tayland’ın eksantrik Kralı Maha Vajiralangkornm ilk evliliğinden önceki metresinden de 4 oğlu bir kızı vardı.

Kral Vajiralangkorn, uzun süre sevgilisi olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi’yi önünde sürünerek yatar vaziyette dini bir törenle yüzüne su atıp kutsadı ve resmen metresi olduğunu ilan etti.

Tayland Kralı, ülkenin modern tarihinde ilk defa eski özel koruması olan eski hemşire Sineenat “Kraliyet asil metres” unvanını verdi. Kral Vajiralongkorn, televizyondan canlı yayınlanan resmi metres atama töreninde, metresinin yüzünü kutsal suyla yıkarken yeni karısı Kraliçe Suthida hiçbir tepki göstermedi. Kral Vajiralongkorn 4 karısı eski hostes Suthida Tidjai’yı da 2014 yılında özel koruma komutan yardımcısı yapmış 2016 yılında da tüm general rütbesi vermişti. Tayland’ın 1932’de mutlak krallıktan çıkmasından sonraki ilk uygulama olduğu kaydedildi.

Kral Vajiralongkorn’ın resmi metresi olarak ilan ettiği Sineenat, ülkenin en yüksek 4 dört ödülünü almıştı. Koi olarak da bilinen Sineenat’a Kral tarafından tümgeneral rütbesi de verilmişti. Kral, bütün bu unvanları ve rütbeleri metresi Sineenat’a, 4. evliliğini yaptığı 41 yaşındaki eski hostes Suthida evliliğinin üzerinden 3 ay bile geçmeden verdi.

Unvanı Kral Rama 10 olan Vajiralongkorn babası Kral Bhumibol Adulyadej’in Ekim 2016’da 70 yaşındayken ölmesi üzerine ertesi gün Budist ve Brahman dini töreniyle tahta geçti.

Daha önce 3 kere evlenen Tayland Kralı Vajiralongkorn’ın evlilikleri kadınlara olan düşkünlüğü sebebiyle bitmişti. Kral Vajiralongkorn’ın annesi Kraliçe Sirikit oğlunu ‘zampara’ olarak nitelemişti.

Sirikit, 1982’e ABD’ye yaptığı bir ziyarette, “Oğlum veliaht prens biraz Don Juan’dır. İyi bir öğrencidir, iyi bir çocuktur fakat kadınlar onu ilginç buluyor o da kadınları daha çok ilginç buluyor” dedi.

Kral Vajiralongkorn ilk evliliğini 1977’de kuzeni Princess Soamsawali Kitiyakara ile yaptı. Bu evliliklerinden kızları Bajrakitiyabha doğdu. Fakat evlilikleri kısa sürdü. O zaman veliaht Pres olan Maha Vajiralongkorn metresi film yıldızı Yuvadhida Polpraserth’den 4 oğlu ve bir kızı vardı. Hepsi birlikte yaşadı. Kralın karısı Prenses Soamsawali Kitiyakara prensten ayrılmak istemedi.

Maha Vajiralongkorn 1993’de karısı Prenses Soamsawali Kitiyakara’yı mahkeme kararıyla boşadı.

Maha Vajiralongkorn ertesi yıl Yuvadhida ile evlendi. Ancak Yuvadhida kocasından kaçarak İngiltereye gitti.

Kral Maha Vajiralongkorn 3. evliliğini 2001 yılında, 1992’den beri hizmetinde bulunan eski bir garson olan Srirasmi Suwadee ile yaptı. Bu evlilik 2005’da bir oğlu olana kadar gizlendi.

Çift The Foo Foo adını verdikleri bir köpek aldı ve hiçbir köpek severin olamayacağı kadar bu köpeğe bağlandılar. Kral Maha Vajiralongkorn Kraliyet Hava Kuvvetlerinde onu Mareşal yapıp ona özel üniforma giydirdi. 2007 yılında Foo Foo ABD Büyük elçis Ralph Boyce i tarafından özel misafir olarak kabul edildi. Foo Foo 2015 yılında öldüğü zaman, yakılmadan önce Kral Maha, ona Budist geleneğine göre 4 gün süren büyük bir cenaze töreni düzenledi. Kral 3. Eşinden, 4 milyon 500 bin paundluk bir anlaşmayla boşadıktan sonra onu bilinmeyen bir yere sürgünü gönderdi.

