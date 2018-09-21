Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında iki farklı güzergahtan yapılması planlanan otoyol projesi kapsamında iş birliği anlaşması imzalandı.
Sırbistan hükümeti ile Taşyapı İnşaat şirketi arasında başkent Belgrad'da, Saraybosna-Belgrad otoyolun inşası projesinin Sırbistan bölümü ile üç altyapı çalışmasını kapsayan iş birliği anlaşması imzalandı.
İmza töreninde, Sırbistan Yapı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko, Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın yanı sıra Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Bosna Hersek'in Sırbistan Büyükelçisi Lazar Mirkic de hazır bulundu.
Mihajlovic, imza töreninin ardından yaptığı açıklama, ilk projenin Novi Pazar ile Tutin arasındaki yolun ıslahını kapsayacağını belirterek, 6 ay içerisinde çalışanların bu proje kapsamında iş başı yapacağına inandığını söyledi.
Söz konusu 22,5 kilometrelik yoldaki ıslah çalışmaları vesilesiyle çok sayıda insana da iş imkanı sağlanmış olacağını ifade eden Mihajlovic, otoyol projesinin sadece Sırbistan kısmının inşasının 1 milyar 50 milyon avroya mal olacağını bildirdi.
Mihajlovic, projenin Sırbistan tarafının tamamlanmasının 2019 sonu veya 2020 başı gibi olabileceğini belirterek, "Bu proje sadece Sırbistan ve Bosna Hersek için değil, tüm bölge için de önemli." diye konuştu.
- "Bu bir yaşam projesidir"
Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko da Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinin bir "yaşam" projesi olduğunu vurgulayarak, otoyolun Bosna Hersek'te çok sayıda sanayi bölgesini birbirine bağlaması açısından da önem arz ettiğini vurguladı.
Jusko, söz konusu projenin Bosna Hersek kısmıyla ilgili atılacak adımların ülkede ekim ayında gerçekleşecek seçimler nedeniyle yavaşladığını belirterek, "Seçimlerden sonra yeni kurulacak Bakanlar Konseyi ve Devlet Başkanlığı Konseyinin projenin gerçekleştirilmesi konusunda adımlar atacağını umuyorum. Zira bu proje Bosna Hersek'in geleceği için çok önemli." ifadelerini kullandı.
Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ise hemen hemen her şeyi hazırladıklarını ve çok yakında projelere başlayacaklarını kaydederek, "Bize verilmiş olan bu görevi layığıyla yapacağımızdan, gününde bitireceğimizden ve halkı memnun edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.
Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic de bugünün Sırbistan ve Türkiye ilişkilerinin yanı sıra Sırbistan, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki üçlü iş birliği mekanizması için de önemli olduğuna dikkat çekerek, siyasi çabaların böylece gerçeğe dönüştüğünü söyledi.
İnşa edilmesi planlanan otoyolun Sırbistan ve Bosna Hersek arasında büyük bir önem arz ettiğine dikkati çeken Ljajic, "Otoyol inşası tüm maliyetleri önemli ölçüde azaltacak ve iki ülke arasındaki ticaret çok daha büyüyecek." dedi.
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