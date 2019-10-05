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"Saraybosna-Belgrad Otoyolu insanları da birbirine bağlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Balkanlar'da bölge ülkelerini birbirine bağlayacak Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinin ilk etabına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 Ekim'de Sırbistan'a yapacağı ziyaret kapsamında başlanacak - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında iki farklı güzergahtan yapılması planlanan otoyol projesi kapsamında 22,5 kilometre uzunluğunda yol inşa edilecek - Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic: - "Proje sıradan bir otoyol projesi değil. Tüm bölgeyi birbirine bağlayacak bir yüzük. Yüzüğün hazırlık kısmına başladık. Bu proje sadece bölge ülkeleri değil, insanları da birbirine bağlayacak. Resmi başlangıç ise Erdoğan'ın ziyareti sırasında gerçekleşecek"

BOJANA STOJANOVİC - Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinin sadece bölge ülkeleri değil insanları da birbirine bağlayacağını söyledi.

Mihajlovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 Ekim'de Sırbistan'a yapacağı ziyarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Başlangıcının Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağı Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Mihajlovic, "Proje sıradan bir otoyol projesi değil. Tüm bölgeyi birbirine bağlayacak bir yüzük. Yüzüğün hazırlık kısmına başladık. Bu proje sadece bölge ülkeleri değil, insanları da birbirine bağlayacak. Resmi başlangıç ise Erdoğan'ın ziyareti sırasında gerçekleşecek." dedi.

Bakan Mihajlovic, otoyol yapımının birinci kısmının 2,5 yıl sürmesinin planlandığına dikkati çekerek, projenin Türk firması Taşyapı ile Sırp firmaları tarafından yapılacağını belirtti.

Ülkedeki yolların güvenlik, siyasi ve ekonomik istikrar ve kalkınma anlamına geldiğine işaret eden Mihajlovic, "Bugün Saraybosna'dan 5-6 saatte Belgrad'a gelen insanlar bu sürenin 2 saate inmesiyle daha çok birleşecekler. Birkaç yıl önce Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de dediği gibi bu yol dostluk yoludur." diye konuştu.

- "Türkiye ile yeni yatırım alanlarını ele alacağız"

Mihajlovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretine ilişkin şunları kaydetti:

"Sırbistan'da çok sayıda Türk firması var ve bu sayı son yıllarda oldukça arttı. Bu bizim için oldukça anlamlı ve önemli. Türkiye önemli bir yatırımcı ve bizim insanımızla da iyi anlaşıyor. Türkiye ve Sırbistan arasında altyapı alanında da önemli iş birlikleri bulunuyor. Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da gelecek. Kendisiyle yeni yatırım alanları ele alacağız."

Erdoğan'ın ziyaretiyle Sırbistan'dan "bölgesel istikrar" mesajının gönderileceğini aktaran Mihajlovic, "Erdoğan'ın da aynı mesajı göndereceği kanaatindeyim. Türkiye ve Sırbistan ile Türkiye ve Bosna Hersek arasında iyi ilişkiler olmasaydı bugün bu denli büyük projelerden bahsediyor olamazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Mihajlovic, Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti kapsamında Türkiye Sırbistan Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesinin de yapılacağını ifade ederek, Sırbistan'ın Bosna Hersek ile ilişkilerini iyi olarak nitelendirdi.

Sırbistan'ın bölge genelindeki ilişkilerini kalkınma hedefi üzerine kurduğunu söyleyen Bakan Mihajlovic, "Geçmişten çok geleceğe bakıyoruz. Geçmişte yaşananlar nedeniyle bazı konular üzerinde anlaşma sağlayamıyoruz. Bunun olabilmesi için de zamana ihtiyacımız var ancak bölgenin geleceğini de düşünmek durumundayız." dedi.

Mihajlovic, bölge için en önemli kelimenin "istikrar" olduğunun altını çizerek, "Tabii Bosna Hersek'te farklı düzeylerde karar verme mekanizmaları olduğu için durum hiç de basit değil. Gelecek dönemde kararların uygulanmasında daha etkin yollar bulunmalı." diye konuştu.

- İki farklı güzergah

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında iki farklı güzergahtan yapılması planlanan otoyol projesi kapsamında 22,5 kilometre uzunluğunda yol inşa edilecek.

Belgrad ile Saraybosna'yı birbirine bağlayacak olan otoyol veya otoyol-ekspres yol karışımı kara yolunun, ilk güzergahının Saraybosna-Zenica-Tuzla-Brcko-Bijelina-Belgrad olması planlanıyor. İkinci güzergah ise Saraybosna-Visegrad-Pozega-Belgrad olacak.

Projenin yap-işlet-devret modeliyle yapılması öngörülüyor.

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Recep Tayyip Erdoğan sırbistan ziyaret Zorana Mihajlovic

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