Saraybosna Büyükelçiliği'nde geleneksel kıyafetler defilesi

Bosna Hersek'in geleneksel kadın kıyafetleri, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde düzenlenen defilede sergilendi.
Büyükelçi Haldun Koç'un eşi Pınar Koç'un ev sahipliğinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki büyükelçilik binasında düzenlenen etkinliğe, Türk kurum ve kuruluşlarında çalışan çok sayıda davetli katıldı.
Pınar Koç burada yaptığı konuşmada, "Bugünkü buluşmamızın çok özel bir anlamı var. Bosna Hersek genelinde geçmiş yüzyıllarda kullanılan kıyafetlerden oluşan mini bir defile hazırladık." dedi.
Bosna Hersek'te sevdalinka şarkılarının da geçmişten bugüne söylendiğine işaret eden Koç, "Bosna Hersek'in tanıtımını yapmak ve anlatmak beni oldukça mutlu ediyor." diye konuştu.
Geleneksel kıyafetlerin sergilendiği defileye Osmanlı dönemine ait "Bey hanımı" kostümüyle katılan Başçarşı Kültür ve Sanat Derneğinden Azra Pondro da "Defilede, Bosna Hersek'te yaşayan Boşnak, Sırp ve Hırvat kadınların giyimini görme imkanı bulduk." ifadesini kullandı.
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