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Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 18:37 | Son Güncelleme

Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin 2018 yılı boyunca çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Koç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Büyükelçi Koç, "haber" kategorisindeki oyunu Özkan Bilgin'in çektiği "Mehmetçik'ten ilk iftar" isimli fotoğrafa verdi. "Yaşam" kategorisinde oyunu İlhami Çetin'in imzasını taşıyan "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğraftan yana kullanan Koç, "spor" kategorisinde de Andreas Gebert'in "Kıran kırana" isimli fotoğrafını seçti.

Geleneksel hale gelen fotoğraf yarışmasının, kendisine yıl boyunca yaşanan olayları hatırlattığını söyleyen Koç, AA'nın yıl sonunda düzenlediği bu çalışmanın son derece önemli olduğunu kaydetti.

Fotoğraf yelpazesinin her yıl genişlemesiyle karar vermenin de zorlaştığını dile getiren Koç, "Bu da AA'nın başarısını ve sahadaki etkinliğini gösteriyor." dedi.

Koç, fotoğrafların bazen uzun metinlerden çok daha etkili olduğunu dile getirerek, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

AA'nın Bosna Hersek'te de yılın tamamında, ülkenin dört bir yanından haberler yaptığını anımsatan Koç, 2019 yılı için başarı dileklerinde bulundu.

Bosna Hersek açısından 2018'in çok hareketli bir yıl olduğunu dile getiren Koç, "Sizler de bu hareketli yılın her saniyesini dolu dolu yaşadınız ve yaşattınız. O yüzden çok özel bir yeriniz var. Siz ne kadar güçlü olursanız, Türkiye'nin de sesi oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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