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  4. Saraybosna'daki belgesel festivali başlıyor: Filistin’in acıları beyaz perdede

Saraybosna'daki belgesel festivali başlıyor: Filistin’in acıları beyaz perdede

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.09.2024 17:14
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Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Al Jazeera Balkanlar tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali başlıyor. 13-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin bu yılki teması "Adalet?" olarak belirlendi.

Saraybosna'daki belgesel festivali başlıyor: Filistin’in acıları beyaz perdede

Saraybosna'da düzenlenen 7. Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali, 13 Eylül'de başlayacak. Festivalin bu yılki teması "Adalet?" olarak belirlendi. Festivalde, 24 belgeselden 9'u dünya prömiyerini yapacak.

Festivalin odak noktası, Filistin halkının yaşadığı acılar olacak. AA'nın "Kanıt" belgeseli, Gazze'deki savaş suçlarını gözler önüne serecek. Festivalde, Filistin'deki şiddeti ve dünya genelindeki diğer önemli konuları ele alan belgeseller de gösterilecek.

Festival, 17 Eylül'de sona erecek ve çeşitli ödüller verilecek. Jüri üyeleri arasında Deborah London-Harrington, Namik Kabil, Mila Turajlic, Francesco Montagner ve Myriam Francois bulunuyor.

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film festivali
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