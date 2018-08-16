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Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 23:04 | Son Güncelleme

En iyi uzun metraj film ödülüne Milko Lazarov'un yönettiği "Aga" layık görüldü - "Lemonade" filmi ile Ioana Uricaru en iyi yönetmen ödülünü aldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerine verildi.

Başkentteki tarihi Ulusal Tiyatro'da kırmızı halı geçisiyle başlayan ödül törenine yerli ve yabancı sanatçıların yanı sıra ve çok sayıda davetli katıldı.

Jüri başkanlığını Oscar ödüllü İranlı senarist ve yönetmen Asghar Farhadi'nin yaptığı festivalde, en iyi uzun metraj film kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülüne Milko Lazarov'un yönettiği "Aga" filmi layık görüldü.

En iyi yönetmen kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünü "Lemonade" filmi ile Ioana Uricaru aldı.

En iyi erkek oyuncu dalında "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünü "The Load" filmindeki rolüyle "Leon Luçev" alırken, en iyi kadın oyuncu ise "One Day" filmindeki rolüyle "Zsofia Szamosi" oldu.

Festival kapsamında en iyi belgesel ödülü Nebojsa Slijepcevic'in yönettiği "Srbenka" filmine giderken, aynı kategorideki "İnsan Hakları" ödülüne "Araf" filminin yönetmeni Didem Peküm layık görüldü.

En iyi kısa metraj film kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünü Ermin Bravo'nun yönettiği "Breath" filmi alırken, "En iyi öğrenci filmi" kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünün sahibi Hajni Kis'in yönettiği "Last Call" filmi oldu.

Tören, ödül alan oyuncu ve yönetmenlerle jüri üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden onlarca başarılı film, yönetmen ve yapımcıyı bir araya getiren festivalde 56 ülkeden 266 film sinemaseverlerle buluştu.

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