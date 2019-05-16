HABER

Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 17:38 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'te 16-23 Ağustos'ta düzenlenecek 25. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı İsveçli yönetmen Ruben Östlund oldu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te 16-23 Ağustos'ta düzenlenecek 25. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) jüri başkanı ödüllü İsveçli yönetmen Ruben Östlund oldu.

Festivalin organizatörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "The Square" filmiyle Altın Palmiye Ödülü kazanan Östlund'un bu yıl festivalin jüri başkanlığını yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Östlund'un yönetmenliğini yaptığı "The Square", "Play" ve "Turist" filmlerinin önceki yıllarda SFF kapsamında gösterildiği hatırlatıldı.

Öte yandan, SFF Direktörü Mirsad Purivatra da Östlund gibi müstesna bir yönetmenin festivalin bir parçası olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan SFF, geçen çeyrek asırlık süre içinde dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi dünyaca ünlü birçok isim katıldı.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Dünyanın merakla beklediği Antik kent geçmişe ışık tutacakDünyanın merakla beklediği Antik kent geçmişe ışık tutacak
Ankara’da ulaşım artık milli bayramlarda da ücretsiz olacakAnkara’da ulaşım artık milli bayramlarda da ücretsiz olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın Palmiye Jüri Başkanı Ruben Östlund SFF

En Çok Okunan Haberler

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Kızı koşmak istedi, babası bakın ne yaptı

Kızı koşmak istedi, babası bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.