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Saraybosna Helal Fuarı kapılarını açmaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:13 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 26-28 Eylül'de düzenlenecek ve farklı ülkelerden 100'ün üzerinden firmanın helal ürünlerini tanıtacağı fuar için hazırlıklar tamamlandı - Fuarın organizatörlerinden BBI Genel Müdürü Amer Bukvic: - "Fuar, Saraybosna'yı helal üretim alanında Avrupa'nın merkezi haline getiriyor"

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 26-28 Eylül'de düzenlenecek ve farklı ülkelerden 100'ün üzerinden firmanın helal ürünlerini tanıtacağı 2. Saraybosna Helal Fuarı için hazırlıklar tamamlandı.

Bosna Bank International (BBI) tarafından İslam Kalkınma Bankası ile Bosna Hersek İslam Birliği iş birliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu fuar, helal sanayi tedarik zincirinin her alanından uluslararası temsilcileri bir araya getirecek.

Saraybosna Kantonu (KS) Başbakanı Edin Forto, düzenlenen basın toplantısında, Saraybosna'da bu yıl ikinci kez düzenlenecek fuarın bölgede helal ürünlerin tanıtılması amacıyla yapılan tek fuar olduğuna dikkati çekti.

BBI Genel Müdürü Amer Bukvic de bu yıl fuarda çok daha fazla katılımcının yer alacağını belirterek "Fuar, Saraybosna'yı helal üretim alanında Avrupa'nın merkezi haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Helal Gıda Sertifikası Ajansı Başkanı Damir Alihodzic, faaliyete başladıkları 2006'dan beri bölge ülkelerde 141 firmanın helal gıda sertifikası aldığını belirterek helal gıda sektörünün her geçen gün gelişen bir sektör olduğuna dikkati çekti.

Üç gün sürecek fuara ev sahibi Bosna Hersek'in yanı sıra Türkiye, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Makedonya, Arnavutluk, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bahreyn'den de firmalar katılacak.

Helal endüstri konusunun ele alınacağı panellerin de düzenleneceği fuar, bölgedeki iş fırsatlarını değerlendirme ve helal ürün pazarı hakkında bir bilinçlendirme platformu oluşturmayı amaçlıyor.

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