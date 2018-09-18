"Saraybosna Helal Fuarı" kapılarını ilk kez açmaya hazırlanıyor

DEJAN MAKSİMOVİC/LEJLA BIOGRADIJLA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Helal Endüstri Fuarı "Saraybosna Helal Fuarı", büyük bir organizasyonla kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Bosna Bank International (BBI) tarafından başkentteki Skenderija Kültür Merkezi'nde 27-29 Eylül'de gerçekleşecek "Saraybosna Helal Fuarı", Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenecek olmanın heyecanını yaşıyor.

BBI Genel Müdürü Amer Bukvic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların son aşamada olduğunu ifade ederek, beklentilerin üzerinde bir fuar olacağını belirtti.

Skenderija Kültür Merkezi'nde kurulacak stantlara ilginin son derece yüksek olduğunu söyleyen Bukvic, "Dokuz gün sonra dünyadan birçok önemli konuğu ağırlayacağız. Bu fuar, günümüz toplumumuza karşı olan bir sorumluluğumuz. Geleceği olan projeler üretmek istiyoruz." dedi.

Bukvic, dünyadaki Müslümanlar göz önüne alındığında helal gıda endüstrisinin yaklaşık bir milyar insana hitap ettiğine işaret ederek, "Helal gıda endüstrisi oldukça büyük bir pazarı kapsıyor. Bu bağlamda Saraybosna ve Bosna Hersek, ürünlerini hem batı ve doğuya hem de doğudan batıya ulaştıran önemli bir nokta haline gelebilir." diye konuştu.