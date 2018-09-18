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"Saraybosna Helal Fuarı" kapılarını ilk kez açmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 27-29 Eylül'de düzenlenecek ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu "Saraybosna Helal Fuarı", kapılarını ilk kez açmaya hazırlanıyor - Fuar organizatörü BBI'nın Genel Müdürü Amer Bukvic: - "Helal gıda endüstrisi oldukça büyük bir pazarı kapsıyor. Bu bağlamda Saraybosna ve Bosna Hersek, ürünlerini hem batı ve doğuya hem de doğudan batıya ulaştıran önemli bir nokta haline gelebilir"

DEJAN MAKSİMOVİC/LEJLA BIOGRADIJLA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Helal Endüstri Fuarı "Saraybosna Helal Fuarı", büyük bir organizasyonla kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Bosna Bank International (BBI) tarafından başkentteki Skenderija Kültür Merkezi'nde 27-29 Eylül'de gerçekleşecek "Saraybosna Helal Fuarı", Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenecek olmanın heyecanını yaşıyor.

BBI Genel Müdürü Amer Bukvic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların son aşamada olduğunu ifade ederek, beklentilerin üzerinde bir fuar olacağını belirtti.

Skenderija Kültür Merkezi'nde kurulacak stantlara ilginin son derece yüksek olduğunu söyleyen Bukvic, "Dokuz gün sonra dünyadan birçok önemli konuğu ağırlayacağız. Bu fuar, günümüz toplumumuza karşı olan bir sorumluluğumuz. Geleceği olan projeler üretmek istiyoruz." dedi.

Bukvic, dünyadaki Müslümanlar göz önüne alındığında helal gıda endüstrisinin yaklaşık bir milyar insana hitap ettiğine işaret ederek, "Helal gıda endüstrisi oldukça büyük bir pazarı kapsıyor. Bu bağlamda Saraybosna ve Bosna Hersek, ürünlerini hem batı ve doğuya hem de doğudan batıya ulaştıran önemli bir nokta haline gelebilir." diye konuştu.

Bosna Hersek'in bölgede ürünlerin Müslüman ülkelerine ihraç edildiği bir konuma gelebileceğini aktaran Bukvic, Malezya ürünlerinin Avrupa pazarı için üretilmeye başlanmasının da büyük gelişme sağlayacağını söyledi.

Bukvic, Saraybosna'nın helal fuarın düzenlenmesini gelenek haline getirmesi temennisinde bulunarak, "Dubai, Kuala Lumpur ve Londra gibi rekabet alanlarımız var. Helal gıda endüstrisi yıldan yıla büyüyor ve gelişiyor. Şahsen, günümüzde bu kadar hızlı büyüme gösteren başka bir endüstri yok." değerlendirmesinde bulundu.

BBI Genel Müdürü Bukvic, fuarın Saraybosna, Bosna Hersek ve bölge ülkeler için büyük bir şans olduğunu kaydetti.

- "Bosna Hersek'te 90 firmanın helal gıda sertifikası var"

Bosna Hersek'teki Helal Gıda Sertifikası Ajansı Başkanı Damir Alihodzic de fuarın Bosna Hersek ekonomisi için son derece önemli olduğunu belirterek, "Fuar kapsamında buradaki helal gıda üreticileri ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak. Bu, hem buradaki tüketiciler hem de diğer ülkelerden gelen üreticiler için faydalı olacak." dedi.

Helal gıda endüstrisinin bölgede çok geliştiğini anlatan Alihodzic, "Bosna Hersek'te 90 firmanın helal gıda sertifikası var. Bölge genelinde ise 130'dan fazla üretici ile 7 binden fazla ürünün helal gıda sertifikası mevcut." ifadelerini kullandı.

Alihodzic, Avrupa'daki helal ürünlerde "açıklar" yaşandığını ifade ederek, Bosna Hersek'in söz konusu açıkları kapatabileceğini sözlerine ekledi.

Saraybosna'nın ev sahipliği yapmaya hazırlandığı fuarda, 30 ülkeden 100'den fazla katılımcının stant açması bekleniyor.

Üç gün sürecek fuar kapsamında başta Bosna Hersek olmak üzere bölge ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bahreyn'den gelecek üreticiler helal gıda ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak.

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