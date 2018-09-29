SARAYBOSNA (AA) - Bosna Bank International (BBI) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Saraybosna Helal Fuarı sona erdi.

Saraybosna'daki Skenderija Kültür Merkezi'nde 36 ülkeden 100'den fazla katılımcıyı bir araya getiren fuar, Bosna Hersek ve bölgedeki helal sanayinin gelişimine katkıda bulunan birey ve şirketler için düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic ve fuarın organizatörü BBI'a, Küresel İslami Finans Ödülleri (GIFA) takdim edildi.

GIFA'nın en prestijli ödülü olan "İslami Finans'ın Küresel Lideri" ödülüne layık görülen İzetbegovic, burada yaptığı konuşmada, Saraybosna'da böyle bir fuarın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bosna Hersek ekonomisinin son 4 yıldır gelişme gösterdiğini söyleyen Bakir İzetbegovic, "Türkiye'den alınan kredi sayesinde, savaş döneminde topraklarını terk etmek zorunda kalıp savaş bittikten sonra geri dönen vatandaşlar kendi işini kurma fırsatı buldu, yaklaşık 7 bin kişiye istihdam olanağı sağlandı." dedi.