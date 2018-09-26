HABER

Saraybosna Helal Fuarı yarın başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:15 | Son Güncelleme

Bosna Bank International tarafından düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu fuar, helal sanayi tedarik zincirinin her alanından uluslararası temsilcileri bir araya getirecek

Bosna Bank International (BBI) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Saraybosna Helal Fuarı yarın kapılarını açacak.

Saraybosna'daki Skrenderija Kültür Merkezi'nde 27-29 Eylül'de düzenlenecek fuar, helal sanayi tedarik zincirinin her alanından uluslararası temsilcileri bir araya getirecek.

36 ülkeden 100'den fazla katılımcının helal ürünlerini sergileyeceği fuar, bölgedeki iş fırsatlarını değerlendirme ve helal ürün pazarı hakkında bir bilinçlendirme platformu oluşturmayı da amaçlıyor.

Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen fuara bölge ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bahreyn'den de firmalar katılacak.

İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek İslam Birliği iş birliğinde düzenlenen fuar kapsamında ayrıca halkı helal pazarı hakkında bilgilendirmek ve helal ürünlere yönelik bilinçlendirmek amacıyla program da düzenlenecek.

Fuarın yarınki resmi açılışında Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in de video-konferans aracılığıyla konuşma yapması bekleniyor.

İkinci günde fuarı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic de ziyaret edecek.

Fuarın son gününde ise en başarılı katılımcılara Saraybosna Helal Fuarı Ödülü verilecek.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
19'uncu ameliyatla sağlığına kavuştu19'uncu ameliyatla sağlığına kavuştu
Hasat artığı yer fıstıklarını toplamak için tarlaya koştularHasat artığı yer fıstıklarını toplamak için tarlaya koştular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış hazırlıklar Helal Fuarı Saraybosna

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

İlginizi Çekebilir

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim!

Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim!

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün kısa adı nedir? (Hadi İpucu 26 Eylül 12.30)

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün kısa adı nedir? (Hadi İpucu 26 Eylül 12.30)

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

İtfaiyesi olmayan ilçede ilginç tepki

İtfaiyesi olmayan ilçede ilginç tepki

Burhan Kuzu'dan olay Donald Trump iddiası!

Burhan Kuzu'dan olay Donald Trump iddiası!

3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...

3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.