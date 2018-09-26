Saraybosna Helal Fuarı yarın başlayacak

Bosna Bank International (BBI) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Saraybosna Helal Fuarı yarın kapılarını açacak.
Saraybosna'daki Skrenderija Kültür Merkezi'nde 27-29 Eylül'de düzenlenecek fuar, helal sanayi tedarik zincirinin her alanından uluslararası temsilcileri bir araya getirecek.
36 ülkeden 100'den fazla katılımcının helal ürünlerini sergileyeceği fuar, bölgedeki iş fırsatlarını değerlendirme ve helal ürün pazarı hakkında bir bilinçlendirme platformu oluşturmayı da amaçlıyor.
Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen fuara bölge ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bahreyn'den de firmalar katılacak.
İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek İslam Birliği iş birliğinde düzenlenen fuar kapsamında ayrıca halkı helal pazarı hakkında bilgilendirmek ve helal ürünlere yönelik bilinçlendirmek amacıyla program da düzenlenecek.
Fuarın yarınki resmi açılışında Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in de video-konferans aracılığıyla konuşma yapması bekleniyor.
İkinci günde fuarı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic de ziyaret edecek.
Fuarın son gününde ise en başarılı katılımcılara Saraybosna Helal Fuarı Ödülü verilecek.
Dikkat çeken yorum! 'Erdoğan'ın çıkışı dünyaya damga vurdu!'
Meclis'in internet sitesinde büyük hata: CHP’li Erdin Bircan için 'vefat' notu!
AP, Türkiye'ye yardımı kesiyor!
ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!
Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum