Saraybosna Helal Fuarı yarın başlayacak

Bosna Bank International (BBI) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Saraybosna Helal Fuarı yarın kapılarını açacak.

Saraybosna'daki Skrenderija Kültür Merkezi'nde 27-29 Eylül'de düzenlenecek fuar, helal sanayi tedarik zincirinin her alanından uluslararası temsilcileri bir araya getirecek.

36 ülkeden 100'den fazla katılımcının helal ürünlerini sergileyeceği fuar, bölgedeki iş fırsatlarını değerlendirme ve helal ürün pazarı hakkında bir bilinçlendirme platformu oluşturmayı da amaçlıyor.

Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen fuara bölge ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bahreyn'den de firmalar katılacak.

İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek İslam Birliği iş birliğinde düzenlenen fuar kapsamında ayrıca halkı helal pazarı hakkında bilgilendirmek ve helal ürünlere yönelik bilinçlendirmek amacıyla program da düzenlenecek.