Saraybosna İş Forumu'nda AA'ya ödül

Bosna Hersek'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen Saraybosna İş Forumu'nda, etkinliğe yedinci kez "Global İletişim Ortağı" olarak katkı sağlayan Anadolu Ajansına (AA) ödül verildi.

Başkent Saraybosna'daki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen törende, Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından gerçekleştirilen foruma katkı ve destek sağlayan kurum ve kuruluşlara ödül takdim edildi.

Foruma yedi yıldır "Global İletişim Ortağı" olarak katkı sağlayan AA, verdiği kesintisiz destek nedeniyle ödüle layık görüldü. AA adına ödülü Boşnakça Hırvatça Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik aldı.

Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka, törende yaptığı konuşmada, Saraybosna ve Bosna Hersek'in gelişmesi ve tanıtılması için destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

BBI Genel Müdürü Amer Bukvic de forumda 50 ülkeden 2 binden fazla katılımcının yer aldığını ifade ederek, "Bizimle olduğunuz ve Saraybosna'ya güvendiğiniz için teşekkürler." dedi.

Ziraat Bankası Bosna Hersek Genel Müdürü Yusuf Dilaver ise foruma üç yıldır sponsor olduklarını anımsatarak, bankanın Bosna Hersek'in kalkınması adına çalışmalarına devam edeceğini söyledi.