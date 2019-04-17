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Saraybosna İş Forumu'nda AA'ya ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 22:28 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'te bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Saraybosna İş Forumu'na "Global İletişim Ortağı" olarak yedi yıldır katkı sağlayan Anadolu Ajansına (AA) ödül takdim edildi

Bosna Hersek'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen Saraybosna İş Forumu'nda, etkinliğe yedinci kez "Global İletişim Ortağı" olarak katkı sağlayan Anadolu Ajansına (AA) ödül verildi.

Başkent Saraybosna'daki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen törende, Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından gerçekleştirilen foruma katkı ve destek sağlayan kurum ve kuruluşlara ödül takdim edildi.

Foruma yedi yıldır "Global İletişim Ortağı" olarak katkı sağlayan AA, verdiği kesintisiz destek nedeniyle ödüle layık görüldü. AA adına ödülü Boşnakça Hırvatça Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik aldı.

Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka, törende yaptığı konuşmada, Saraybosna ve Bosna Hersek'in gelişmesi ve tanıtılması için destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

BBI Genel Müdürü Amer Bukvic de forumda 50 ülkeden 2 binden fazla katılımcının yer aldığını ifade ederek, "Bizimle olduğunuz ve Saraybosna'ya güvendiğiniz için teşekkürler." dedi.

Ziraat Bankası Bosna Hersek Genel Müdürü Yusuf Dilaver ise foruma üç yıldır sponsor olduklarını anımsatarak, bankanın Bosna Hersek'in kalkınması adına çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Törende, başta yerel medya olmak üzere Saraybosna Belediyesi, IDB, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ziraat Bankası Bosna Hersek, Bosna Hersek Ticaret Odası ve Türk Hava Yolları (THY) da ödül aldı.

- İş forumu bugün başladı

Bu arada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla "Tek Bölge, Tek Ekonomi" sloganıyla düzenlenen forumun ilk gününde "Liderlik", "Güneydoğu Avrupa Bölgesinin Zorlukları" ve "Sürdürülebilir Kalkınma" konulu paneller düzenlendi.

İkinci günde ise yatırım, iklim değişiklikleri, sermaye iş birliği, teknoloji ve yeni ürünler konularında katılımcılara sunumlar yapılacak.

Forum, 19 Nisan'da yapılacak kapanış töreni ile sona erecek.

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