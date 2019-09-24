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Saraybosna Maarif Okulları yeni eğitim yılına "merhaba" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 20:51 | Son Güncelleme

Saraybosna Maarif Okulları yeni eğitim yılına "merhaba" dedi

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarında 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle program düzenlendi.

Başkentte anaokulu, ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim veren Saraybosna Maarif Okullarında düzenlenen "Yeni Eğitim Yılına Merhaba" programına çok sayıda davetli ve aile katılırken, öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadı.

Programa katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğuna işaret ederek, tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Göksu ise Bosna Hersek'te Maarif Okullarını tercih eden öğrenci ve ailelere teşekkür ederek, çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kampüs Müdürü Sanel Musovic, bu yıl kayıt yaptıran öğrenci sayısının geçen yıla oranla üç kat fazla, öğretmen kadrolarının da son derece başarılı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler konuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Saraybosna'nın Mojmilo semtindeki kampüste faaliyet gösteren Maarif Okulları, 2018'de kapılarını açmıştı. Anaokulu, ilköğretim ve lise seviyesinde eğitim verilen okulun kampüsünde spor salonu ve yemekhane de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
bosna hersek eğitim-öğretim TMV tören

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