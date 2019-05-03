Saraybosna Şehir Ormanı açıldı

SARAYBOSNA (AA) - Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bosna Hersek'te yaptırılan Saraybosna Şehir Ormanı hizmete açıldı.

Orman Genel Müdürlüğünün yurt dışında yaptırdığı ilk şehir ormanı olma özelliği taşıyan projenin açılış törenine Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in yanı sıra Saraybosnalı yetkililer, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve diğer konuklar katıldı.

Karacabey, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'teki orman müdürlükleri ile ortak faaliyetler yaptıklarını anımsatarak, bu faaliyetlerle iki ülke ormanları arasında köprü kurarken, aynı zamanda iki ülke halkları arasındaki bağları da güçlendirdiklerini ifade etti.

Kent Ormanları Projesi'ni 2013 yılında yürürlüğe koyduklarını belirten Karacabey, bu proje ile şehirlere yakın yerlerdeki ormanların şehir ormanlarına dönüştürüldüğünü ve bu şekilde hem turizme katkıda bulunulduğunu hem de insanlara stresten uzak alanlar oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye'de bugüne kadar 136 şehir ormanı tesis ettiklerini vurgulayan Karacabey, bugün açılan şehir ormanını, Saraybosnalıların hizmetine sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.