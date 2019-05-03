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Saraybosna Şehir Ormanı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: - "Saraybosna Şehir Ormanı, devam edecek iş birliğimizin açık bir teminatıdır"

SARAYBOSNA (AA) - Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bosna Hersek'te yaptırılan Saraybosna Şehir Ormanı hizmete açıldı.

Orman Genel Müdürlüğünün yurt dışında yaptırdığı ilk şehir ormanı olma özelliği taşıyan projenin açılış törenine Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in yanı sıra Saraybosnalı yetkililer, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve diğer konuklar katıldı.

Karacabey, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'teki orman müdürlükleri ile ortak faaliyetler yaptıklarını anımsatarak, bu faaliyetlerle iki ülke ormanları arasında köprü kurarken, aynı zamanda iki ülke halkları arasındaki bağları da güçlendirdiklerini ifade etti.

Kent Ormanları Projesi'ni 2013 yılında yürürlüğe koyduklarını belirten Karacabey, bu proje ile şehirlere yakın yerlerdeki ormanların şehir ormanlarına dönüştürüldüğünü ve bu şekilde hem turizme katkıda bulunulduğunu hem de insanlara stresten uzak alanlar oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye'de bugüne kadar 136 şehir ormanı tesis ettiklerini vurgulayan Karacabey, bugün açılan şehir ormanını, Saraybosnalıların hizmetine sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Karacabey, Saraybosna'da yapılan şehir ormanının Türkiye'dekilerden hiçbir eksiği olmadığının altını çizerek, "Saraybosna Şehir Ormanı, devam edecek iş birliğimizin açık bir teminatıdır." dedi.

- "Hem Saraybosna hem Bosna Hersek için önemli bir proje"

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Şahin de şehre çok değerli bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çevreye katkı yapan bu projenin, Bosna Hersek'in geleceğine ve doğal güzelliklerinin korunmasına katkıda bulunmasını temenni ediyorum." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı ise Bosna Hersek'te yaklaşık 24 yıldır faaliyet gösterdiklerini anımsatarak, bu şehir ormanı projesine küçük de olsa katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Saraybosna Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric de projenin hem Saraybosna hem de tüm Bosna Hersek için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Saraybosna Ormanları Genel Müdürü Nermin Demirovic, Saraybosna Şehir Ormanı'nın, Bosna Hersek'teki ilk şehir ormanı olduğunu belirterek, iş birliğinin sürmesi ve ileride yeni şehir ormanları açılması temennisinde bulundu.

Saraybosna Şehir Ormanı'nın yapımına 2015 yılında başlandı. 62 bin metrekarelik alan üzerine kurulan şehir ormanı içinde çocuk oyun alanları, restoran, seyir tepesi, yürüyüş yolları, piknik alanları, çeşmeler, kameriye ve mescit bulunuyor.

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