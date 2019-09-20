Saraybosna'da 2. Uluslararası Belgesel Festivali başladı

El Cezire Balkanlar tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 2. Uluslararası Belgesel Festivali (AJB DOC), Suriyeli yönetmen Waad Al Kateab ve İngiliz yönetmen Edward Watts tarafından çekilen "For Sama" (Sama İçin) belgeselinin gösterimiyle başladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu festivalin başkentteki Cinema City'de gerçekleşen açılış programına Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.

Festival Direktörü Edhem Foco, açılışta yaptığı konuşmada, bu yılki festivalde izleyicileri "ilginç" filmler beklediğini belirterek, festivalde 12'si yarışma kategorisinde olmak üzere 23 filmin gösterileceğini ifade etti.

El Cezire Belgesel Kanal Müdürü Ahmed Mahfouz Nouh da festivalin "değişim" sloganıyla gerçekleştiğini vurgulayarak, belgesellerin insanlık ve kimlik olgularını koruduğunu belirtti.

Suriye'deki savaşı kadın gözüyle anlatan ve genç yönetmen Al Kateab'ın Halep'te yaşadıklarını beyaz perdeye aktardığı belgesel, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Saraybosna'da 24 Eylül'e kadar devam edecek festivalin yarışma kısmında ise "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.

