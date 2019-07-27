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Saraybosna'da "3. Uluslararası Fiat Fiço Festivali" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

Saraybosna'da "3. Uluslararası Fiat Fiço Festivali" düzenlendi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "3. Uluslararası Fiat Fiço Festivali" düzenlendi.

"Fiço sevilir, diğerleri sürülür" sloganıyla düzenlenen festival kapsamında, İtalya'da üretilen Fiat 600 ve ondan örnek alınarak eski Yugoslavya'da üretilen Zastava 750 model mini sınıf otomobiller, tarihi Başçarşı'ya getirildi.

Şehrin merkezinde renkli görüntüler oluşturan otomobiller, Saraybosnalıların yanı sıra turistlerden büyük ilgi gördü.

Festivalin organizatörü Fiço Klub Derneğinden Fadil Cerimagic, yaptığı açıklamada, Başçarşı'yı ziyaret edenlerin, Bosna Hersek'in yanı sıra bölge ülkelerinden gelen 78 modeli inceleme fırsatı bulacağını ifade etti.

Festivalin, siyaset ve ekonomiden soyutlanarak gerçekleştirildiğini anlatan Cerimagic, "Burada samimi bir ortam oluşuyor. Konuştuğumuz tek konu Fiço oluyor. Birbirimize otomobillerimizin eksik parçaları ve özelliklerinden bahsediyoruz." diye konuştu.

Bölge ülkelerinde yaşayan insanların favorileri arasında yer alan Fiço'nun, 1955 yılında Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde üretilmeye başlandığını dile getiren Cerimagic, "Fiço, herkesin bütçesine uygun bir otomobildi. İnsanların hem şehir içi ulaşımda hem de tatile gitmek için kullandıkları bir araçtı." dedi.

Festivale, doğumundan 30 yıl önce üretilen 1968 model Fiço ile katılan Adis Hasanovic de baba yadigarı otomobili daha önce dedesinin de kullandığını söyledi.

Organizasyona Sırbistan'ın 400 kilometre uzaklıktaki Uzice şehrinden gelen Panto ve Darko Neskovic kardeşler ise 1981 model otomobillerinin yıllara meydan okuduğunu ifade etti.

Darko Neskovic, beklenmedik bir anda dünyaya geldiğine işaret ederek, "Ailemin ikinci çocuğuyum. Annem bana hamileyken erken doğum ihtimalini hiç düşünmemiş. Doğum Fiço'da başlamış. Yani az daha Fiço'da doğuyormuşum. Bu otomobile olan derin duygularımın nedeni de budur belki." dedi.

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, 1955 yılında ürettiği Fiat 600'ü, ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmıştı. Eski Yugoslavya da bu modelden esinlenerek aynı yıl Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde başladığı Zastava 750 üretimini 1985 yılına kadar sürdürmüştü.

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