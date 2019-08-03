HABER

Saraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum Dalışları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:57 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen uçurum dalışları izleyicilere görsel şölen yaşattı

Saraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum Dalışları"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Spor ve Turizm Tanıtım Derneği SporTur tarafından "Bentbasa Uçurum Dalışları" düzenlendi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen uçurum dalışlarına katılan 20 sporcu, 18 metre yüksekliğindeki platformdan Miljacka Nehri'nin soğuk sularına atladı.

Yarışmacılar, dalışlara yoğun ilgi gösteren Saraybosnalılar ile şehirdeki turistlere adeta görsel şölen yaşattı.

Bentbasa Uçurum Dalışları'nın organizatörlerinden Dino Bajric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce atlama yarışları olarak düzenlenen etkinliğin, bu yıl uçurum dalışına dönüştürüldüğünü ifade etti.

Bosna Herseklilerin 5 asırlık bir atlama geleneğine sahip olduklarını kaydeden Bajric, bu yılki etkinliğe Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin başarılı yarışmacılarından Avustralyalı Rhiannan Iffland ile Meksikalı Jonathan Paredes'in de katıldığını söyledi.

Saraybosna'da

Saraybosna'da

Saraybosna'da

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu, 2 çocuk kayıpKahreden haber! 4 çocuk boğuldu, 2 çocuk kayıp
Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybettiÜnlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bentbasa bosna hersek Saraybosna uçurum dalışı

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu, 2 çocuk kayıp

Esenyurt’ta korkutan yangın: 20 kişi kurtarıldı

Esenyurt’ta panik anları! 20 kişi kurtarıldı

Son dakika! MİT ve Jandarma'dan Suriye Bab'da ortak operasyon

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme! Mektup bıraktıkları ortaya çıktı

Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.