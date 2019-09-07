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Saraybosna'da 500 kilogramlık bir uçak bombası daha bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 20:33 | Son Güncelleme

Saraybosna'da 500 kilogramlık bir uçak bombası daha bulundu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen 500 kilogram ağırlığında bir uçak bombası daha bulundu.

Bosna Hersek Radyo ve Televizyon Kurumu binasının arkasındaki inşaat alanında, perşembe günü tesadüfen rastlanan uçak bombasının imhasının ardından devam eden inşaat çalışmalarında ikinci bir bomba daha tespit edildi.

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma İdaresi (FUCZ) Başkanı Fahrudin Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bombanın, perşembe günü bulunan bombayla aynı özelliklere sahip olduğunu aktardı.

Bombanın pim tespitinin ardından etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Solak, endişe edilecek bir durum olmadığını ifade etti.

İkinci Dünya Savaşı'nda bu bölgede Almanlara ait lojistik deposunun olduğu biliniyor. İngiltere yapımı bu uçak bombalarının da Kasım 1944'te Saraybosna'ya atılan bombalar olduğu iddia ediliyor.

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bosna hersek FCUZ İkinci Dünya Savaşı Saraybosna uçak bombası

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