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Saraybosna'da 500 kilogramlık uçak bombası bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen bombanın, imha edilmek üzere şehir dışına taşınması için 2 kilometrelik alan tahliye edilecek

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen 500 kilogram ağırlığında uçak bombası bulundu.

Bosna Hersek Radyo ve Televizyon Kurumu binasının arkasındaki inşaat alanında tesadüfen rastlanan uçak bombası nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma İdaresi (FUCZ) Başkanı Fahrudin Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imha işlemleri için uçak bombasının pim tespitinin yapılacağını aktararak, duruma göre yerinde ya da şehir dışına taşınarak imha edileceğini ifade etti.

Solak, pimin bombanın taşınmasına engel olacak türde olması durumunda şehrin neredeyse yarısını tahliye etmek zorunda kalabileceklerini belirterek, uzmanlar tarafından yapılacak imha işlemi sırasında bombanın etrafındaki 2 kilometrelik bir alanın boşaltılması gerektiğini anımsattı.

İngiltere yapımı olan uçak bombasının, 1944 yılında Saraybosna'ya atıldığı tahmin ediliyor.

Aynı bölgede 2013'te de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 227 kilogram ağırlığında başka bir uçak bombası bulunmuş ve imha edilmişti. Saraybosna'nın Boljakov Potok semtinde de 2014'te yine 500 kilogramlık bir uçak bombası bulunmuş ve bomba şehir dışına götürülerek etkisiz hale getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bomba İkinci Dünya Savaşı Saraybosna

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