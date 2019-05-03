SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Balkan Kültürleri İttifakı Derneği (BAKİDER) tarafından düzenlenen "Ankara Kültür Günleri"nde geleneksel okçuluk, ebru sanatı, cam işlemeciliği ve çömlek yapımı Saraybosnalılarla buluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen ve daha önce Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ gibi Balkan ülkelerinde de gerçekleştirilen programa katılan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, burada yaptığı konuşmada, " Babam Çankırılı, ama annem Sancaklı Boşnak. Nasıl ata yurdum Çankırı ise ana yurdum da burası, Balkanlar." dedi.

Türkiye'deki Balkan sevgisinin temeline inilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, şunları dile getirdi:

"Kendimi keşfettiğim dönemde Osmanlı tarihini çok okurdum. Orada şunu fark ederdim, hakikaten çok ciddi bir anlamda zerafet kültürü oluşturulmuş ve ben bu zerafet kültürünün oluşumunda Balkan insanının zerafetinin çok ciddi anlamda etkisi olduğunu düşünüyorum."

Balkanlar'ın farklılıklarıyla birlikte yaşamayı başaran bir yer olduğunu vurgulayan Yıldız, "Potansiyeli yüksek olan Balkanlar ile ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz ve bunun için de kültür elçilerine ihtiyacımız var." diye konuştu.