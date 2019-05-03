SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Balkan Kültürleri İttifakı Derneği (BAKİDER) tarafından düzenlenen "Ankara Kültür Günleri"nde geleneksel okçuluk, ebru sanatı, cam işlemeciliği ve çömlek yapımı Saraybosnalılarla buluşturuldu.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen ve daha önce Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ gibi Balkan ülkelerinde de gerçekleştirilen programa katılan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, burada yaptığı konuşmada, " Babam Çankırılı, ama annem Sancaklı Boşnak. Nasıl ata yurdum Çankırı ise ana yurdum da burası, Balkanlar." dedi.
Türkiye'deki Balkan sevgisinin temeline inilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, şunları dile getirdi:
"Kendimi keşfettiğim dönemde Osmanlı tarihini çok okurdum. Orada şunu fark ederdim, hakikaten çok ciddi bir anlamda zerafet kültürü oluşturulmuş ve ben bu zerafet kültürünün oluşumunda Balkan insanının zerafetinin çok ciddi anlamda etkisi olduğunu düşünüyorum."
Balkanlar'ın farklılıklarıyla birlikte yaşamayı başaran bir yer olduğunu vurgulayan Yıldız, "Potansiyeli yüksek olan Balkanlar ile ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz ve bunun için de kültür elçilerine ihtiyacımız var." diye konuştu.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Şahin de Türkiye ile Bosna Hersek arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkiler olduğuna işaret ederek, "Bu geniş yelpazede en çok önem verdiğimiz alan kültürel alan, çünkü kültürel alanın aramızdaki bağları daha da sıkılaştırdığını düşünüyoruz." dedi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı ise Bilecik'ten başlayan yolculuğun bugün Saraybosna'da son bulacağını belirterek, "Gönül coğrafyamızdaki bu kültür buluşmalarına katkıda bulunan BAKİDER'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
- "Gönülleri yapmaya ve baki kalacak hoş bir sada bırakmaya geldik"
BAKİDER Genel Başkanı Emin Bajric de üç yıl önce derneği kurarken insanları ayrıştıran tüm unsurları gündemden kaldırmak istediklerini ve bunun kendilerini dava sahibi kıldığını söyledi.
Projenin, Balkanlar ile Türkiye arasındaki yakınlığı somut ve ölçülebilir hale getirmek amacıyla yapıldığını aktaran Bajric, "Türkiye ile Balkanlar arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal iliskiler alanlarında yeni ve sağlam köprüler kurmak bizleri oldukça heveslendiriyor. Gönülleri yapmaya ve baki kalacak hoş bir sada bırakmaya geldik." diye konuştu.
Program kapsamında kurulan stantlarda Kültür Bakanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Karabük Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabı da tanıtıldı.
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