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Saraybosna'da "araştırmacı gazetecilik" atölyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:54 | Son Güncelleme

El Cezire Balkanlar tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Belgesel Festivali kapsamında araştırmacı gazetecilik atölyesi yapıldı

SARAYBOSNA (AA) - El Cezire Balkanlar tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Belgesel Festivali (AJB DOC) kapsamında araştırmacı gazetecilik atölyesi düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu festival kapsamında, İngiliz gazeteci Phil Rees ve El Cezire Balkanlar Haber Editörü Edo Celebic tarafından verilen eğitime katılan genç gazeteciler, dört gün boyunca araştırmacı gazeteciliğin metot ve temellerini öğrenme imkanı buldu.

İngiliz gazeteci Rees, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmacı gazeteciliğin önemine dikkati çekerek genç araştırmacılara gerçeği bulma ve yalanları tespit etme konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi.

Ekrana yansıtılanların her zaman doğru olmadığını ve bu nedenle gerçeklerin peşine düşülmesi gerektiğini vurgulayan Rees, "Gazetecilik ikiye ayrılıyor. Bunların biri klasik gazetecilik, diğeri ise araştırmacı gazetecilik." ifadelerini kullandı.

Rees, 1992-2000 yıllarında Balkanlar'ın farklı bölgelerinde görev yaptığını ve bu dönemde bölgede yaşananları farklı kaynaklardan dinleme fırsatı bulduğunu anlatarak "Balkanlar'da hala çözülmemiş sorunlar var ancak diyalog ve ortak yaşam, sorunları çözmenin en iyi yolu." dedi.

Balkanlar'da aşırı milliyetçiliğin yeniden baş gösterdiğini savunan Rees, Avrupa Birliği'nin (AB), Slobodan Milosevic ile Franjo Tudjman'ın yaptıklarının tekrarlamasına engel olabilecek güçte olduğunu vurguladı.

Farklı ülkelerden 23 belgesel filmin gösterildiği festival, bu akşam düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Festival kapsamında "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etmeyi amaçlayan festival, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.

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AJB DOC araştırma eğitim gazeteci Phil Rees

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