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  4. Saraybosna'da hava kirliliği "son derece zararlı" seviyeye ulaştı

Saraybosna'da hava kirliliği "son derece zararlı" seviyeye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

Saraybosna'da hava kirliliği "son derece zararlı" seviyeye ulaştı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kışın gelmesi ve hava sıcaklığının düşmesiyle meydana gelen hava kirliliği seviyesi arttı.

Hava kalitesi izleme ağı AirVisual'ın verilerine göre, hava kalitesi endeksinin (AQI) 480'e, yani "son derece zararlı" seviyeye ulaştığı Saraybosna, dünyanın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı başkent oldu.

İkinci sırasında Bangladeş'in başkenti Dakka'nın (225) bulunduğu hava kirliliğinin yaşandığı başkentler listesinde, Balkanlar'dan Kosova'nın başkenti Priştine (163) ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad (148) da yer aldı.

Bu arada, Saraybosna Kantonu (KS) yetkilileri tarafından vatandaşlara motorlu araçların olabildiğince az kullanılması ve düşük kalorili yakacakların azaltılması uyarısında bulunuldu.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Saraybosna'da kış aylarında artık rutin bir hal alan hava kirliliği, çok eski model araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmak için kullanılan düşük kalorili yakacaklardan kaynaklanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AirVisual hava kirliliği Saraybosna tehlike

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