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Saraybosna'da hicri yeni yıl coşkuyla karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

Saraybosna'da hicri yeni yıl coşkuyla karşılandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, hicri 1440 yılının başlaması büyük coşkuyla karşılandı.

Başkentteki İstiklal Camisi'nde düzenlenen merkezi etkinliğe katılan yüzlerce Müslüman, akşam namazının ardından hicri yeni yılın başlaması dolayısıyla dualar etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bosna Hersek İslam Birliği bünyesinde düzenlenen etkinliğe katılan Suriyeli alim Muhammed Ratib en-Nablusi, Saraybosnalılara hitap ederek, "Allah güzel yüreklerinizi, ailenizi ve sağlığınızı korusun. Allah, ülkenizin güvenliğine zeval getirmesin. Kendisini bilenin Allah'ı da bildiği söylenir. Allah'ın yarattıklarından en özeli insandır." dedi.

Allah'ın insanlara düşünme gücü verdiğine işaret eden Nablusi, "Meleklerin, tutkusuz orantıları vardır. Hayvanların da orantısız tutkuları. İnsanın ise ruhu ve aklı var. Akıl, tutkudan üstün olduğunda Allah o kulunu mükafatlandırır." diye konuştu.

Hicri yeni yıl kapsamında Bosna Hersek genelindeki camilerde etkinlik yapıldı.

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bosna hersek hicri yılbaşı İstiklal Cami

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