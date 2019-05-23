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Saraybosna'da "insan kaçakçılığı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

Türk vatandaşı üç kişiyi para karşılığında Bosna Hersek üzerinden AB ülkelerine geçirmeyi planlayan başka bir Türk vatandaşı gözaltına alındı

SARAYBOSNA (AA) - Türk vatandaşlarını para karşılığında Bosna Hersek üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçirmeyi planladığı şüphesiyle bir Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Bosna Hersek Sınır Polisinden yapılan yazılı açıklamada, insan kaçakçılığı şüphesiyle Türk vatandaşı M.T'nin (63) Saraybosna'da gözaltına alındığı kaydedildi.

İstanbul'dan Saraybosna'ya dün gelen uçağın yolcularının kontrolü sırasında, polisin operasyonel çalışması neticesinde M.T'nin 3 Türk vatandaşını para karşılığında AB ülkelerine geçirmek istediğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Yolcuların ifadeleri doğrultusunda M.T'nin Saraybosna'da bulunarak gözaltına alındığı ve hakkında "insan kaçakçılığı" suçundan yasal işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, 3 Türk vatandaşının ise Bosna Hersek'e girişine izin verilmediği ifade edildi.

Türk vatandaşlarından vize talep etmeyen Bosna Hersek, daha önceki yıllarda da AB ülkelerine ulaşmak isteyenlerin geçiş güzergahları arasında yer alıyordu. Geçmiş dönemlerde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK iltisaklı bazı isimlerin de bu yollara başvurduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Balkanlar bosna hersek insan kaçakçılığı Türkiye

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