HABER

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 04:20 | Son Güncelleme

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da binlerce Müslüman, Kadir Gecesi vesilesiyle camilere akın etti.Kadir Gecesi vesilesiyle Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii’ni dolduran Bosnalı Müslümanlar, "bin aydan hayırlı" olarak nitelenen geceyi, teravih namazı, gece namazı ve zikirler ile ihya etti.Bosna Hersek İslam Birliği Riyaseti Reis-ul Uleması Husein Kavazoviç, programda Bosnalı Müslümanlar’a hitaben yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olan ’Leylet-ül Kadr’in faziletini Kuran-ı Kerim’den aldığını söyledi.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da binlerce Müslüman, Kadir Gecesi vesilesiyle camilere akın etti.
Kadir Gecesi vesilesiyle Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii’ni dolduran Bosnalı Müslümanlar, "bin aydan hayırlı" olarak nitelenen geceyi, teravih namazı, gece namazı ve zikirler ile ihya etti.
Bosna Hersek İslam Birliği Riyaseti Reis-ul Uleması Husein Kavazoviç, programda Bosnalı Müslümanlar’a hitaben yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olan ’Leylet-ül Kadr’in faziletini Kuran-ı Kerim’den aldığını söyledi. Programda konuşan Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü Mensur Malkiç ise tüm inananların mübarek gecesini tebrik ederek, İslam alemi ve Filistin için dua etti.
Gecede Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilere de yer verildi. Programda Türkiye’de de Bosna Hersek’te olduğu kadar sevilen Boşnak sanatçı Burhan Şaban’ın seslendirdiği Türkçe ilahiler beğeni topladı.

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu

Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Tarihi kalede korkunç olay!

Tarihi kalede korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.