SARAYBOSNA (AA) - Ressam ve hattat Ahmet Sula'nın eserlerinden oluşan "Kelimenin Kalbi" sergisi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da açıldı.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen serginin açılışına, Sula'nın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı konuşmada, farklı yetenekleri ve yönleri olan Sula'yı Saraybosna'da ağırlamanın kendisini son derece mutlu ettiğini belirterek, "Ahmet Bey, sanatının felsefi bir boyutunun bulunduğunu, kelimelerin kalbinin aslında ne kadar derin olduğunu anlatmıştı. Ben bu eserleri görünce hakikatten bu derinliği bizzat görebiliyorum." ifadesini kullandı.

Kültürün birleştirici özelliğine değinen Koç, "Kültür, Türkiye ve Bosna Hersek için de en birleştirici özellik olmuştur. Ancak biz bunu sergilerle, eserlerle, etkinliklerle hayata geçirebildiğimiz zaman kanıtlayabiliyoruz." diye konuştu.

Koç, bu tür etkinliklerin düzenlenmesini sağlayan Yunus Emre Enstitüsüne de teşekkür etti.