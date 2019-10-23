Saraybosna'da "Kültürler Arası Müzik Yolculuğu" konseri

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla "Kültürler Arası Müzik Yolculuğu" konseri düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince düzenlenen konserde, Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Dinçer Özer ile piyanist Rüya Taner'in yanı sıra Bosna Hersekli sanatçılar da sahne aldı.

Ulusal Tiyatro Binasında düzenlenen konser, Saraybosnalılar ve Bosna Hersek'te yaşayan Türk vatandaşlarınca yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, yaptığı konuşmada, konser vesilesiyle iki ülkenin ortak kültürünü ve yüzyıllarca birlikte yaşamanın ortak geçmişini kültür ve sanatla tecrübe edeceğini ifade etti.

Koç, "Cumhuriyeti, Bosna Hersekli dostlarımızla Saraybosna'da kutluyor olmak, bizlere onur verdi. Umarız Bosna Hersekliler bu konserden keyif alacaktır." dedi.

Büyükelçi'nin konserin gerçekleşmesine katkı sağlayan eşi Pınar Koç da aylardır konserin ön hazırlıklarıyla uğraştıklarını belirterek, "Konseri, Cumhuriyet Bayramımızın haftasına denk getirmek istedik ki Cumhuriyetimizi hem Bosnalılarla hem de Türklerle bir arada kutlayabilelim." diye konuştu.

Konserde, Taner ile Özer, Bosna Hersekli sanatçılar eşliğinde Türk müziğinin seçkin eserlerinden Zeybek, Çanakkale ve Batum'un yanı sıra dünyaca ünlü parçaları çalarak dinleyicilere müzik şöleni yaşattı.

