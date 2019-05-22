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Saraybosna'da "Miras" konulu tezhip sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 19:15 | Son Güncelleme

Saraybosna'da "Miras" konulu tezhip sergisi

SARAYBOSNA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Miras" konulu tezhip sergisinin açılışı yapıldı.

Başkentteki YEE Kültür Evi'nde açılışı yapılan sergide, Gülnihal Küpeli'nin 29 tezhip eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küpeli, burada yaptığı açıklamada, tezhip sanatının yüzyıllardır devam ettiğini belirterek, tezhibin Osmanlı ve İslam mirasını barındırdığını söyledi.

Tezhip sanatıyla yaklaşık 30 yıldır ilgilendiğine işaret eden Küpeli, "Sergiye miras adını verdim çünkü hocalarımdan öğrendiklerimi aktardım. Temennim bunları gelecek nesillerin devam ettirmesi." dedi.

Saraybosna'daki sergi 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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