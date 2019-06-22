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Saraybosna'da "Muhammed Mursi" için gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 16:32 | Son Güncelleme

Saraybosna'da "Muhammed Mursi" için gösteri

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 5 gün önce vefat eden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin maruz kaldığı haksızlıklar ve Mısır yönetimine tepki amacıyla protesto düzenlendi.

Mısır'ın Saraybosna Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Mısır yönetimini kınayan sloganlar attıktan sonra, ellerinde Mursi'nin fotoğrafları ve "Rabia" işaretli dövizlerle şehir merkezinde sessiz yürüyüş yaptı.

Bosna Hersekli ve Mısırlı göstericiler, Mursi'nin taziye merasimine izin vermeyen Mısır yönetimine tepki olarak, üzeri Mısır bayrağı ile örtülü boş bir tabut taşıdı.

Bosna Hersek Mısırlılar Birliği Başkanı Farid Al Zayat, burada yaptığı açıklamada, Mursi'nin ölümünün cinayet sayılabileceğinin altını çizerek, "Kendi halkından insanları öldüren rejime tepki göstermek amacıyla toplandık." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 yıldır Bosna Hersek'te yaşayan Mısırlı Alaa Eldin Sayed de adaletten yana olduklarını vurgulayarak, "Bizler, cumhurbaşkanımızı öldüren yönetime karşıyız. Onu (Mursi'yi) yavaş yavaş öldürdüler. Eceliyle ölmedi. Her daim bizim özgürlüğümüz ve haklarımız için mücadele etti." diye konuştu.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına caususluk” olarak bilinen davanın duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu Mursi’nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi’nin ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı ülke genelinde “teyakkuz” durumu ilan etti. Saat 23.00'dan itibaren Kahire’deki iş yerleri ve kafeler kapatıldı.

Mursi’nin cenazesi ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00’de ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" ifade edilmişti.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğu ve vücudunda yakın zamanda meydana gelen herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilmişti.

3 Temmuz 2013 darbesinin ardından gözaltına alınan Mursi hakkında farklı suçlamalardan 6 dava açıldı. Bu davalardan 4’ü sonuçlanmış, 2’sinin ise duruşmaları devam ediyordu. Sürmekte olan davalardan biri, yargıcın 2015 yılında Mursi hakkında idam kararı verdiği ve yüksek mahkemenin 2016 yılında bozduğu "Hapishaneler baskını" davasıydı.

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gösteri mısır Muhammed Mursi Saraybosna

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