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Saraybosna'da "Selam Ya Resulallah" etkinliği başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 23:01 | Son Güncelleme

Saraybosna'da "Selam Ya Resulallah" etkinliği başladı

SARAYBOSNA (AA) - Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da geleneksel olarak düzenlenen "Selam Ya Resulallah" etkinliği başladı.

Saraybosna İslam Birliği Başimamı Kenan Music, Bosna Hersek İslam Birliği tarafından bu yıl 14. düzenlenen etkinliğin Başçarşı Camisi önündeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinlik sayesinde insanlara Allah ile Hz. Muhammed'in hatırlatıldığını ve bunun yaşamlarını bir şekilde etkileyeceğini söyledi.

Music, insanın Allah'ı zikrederek şereflendirdiği her mekanın, ahirette inancına şahitlik edeceğini vurguladı.

Etkinlik çerçevesinde 8 Aralık'a kadar başta Saraybosna olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde kitap tanıtımları, sergiler ve mevlit programları düzenlenecek.

Bunun yanı sıra etkinlik kapsamında 250 katılımcı hazırladıkları dini, kültürel ve sosyal programlarla Bosna Herseklilerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
bosna hersek Hz. Muhammed Saraybosna Selam ya Resulallah

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